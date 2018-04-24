Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yılmaz Vural'dan olaylı derbiye esprili yorum

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yaptığı basın açıklamasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbi için gazetecilere esprili bir dille yaklaştı.

24 Nisan 2018 Salı 16:57
Yılmaz Vural'dan olaylı derbiye esprili yorum

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kendisine yöneltilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sorusunu espri ile yanıtladı. 

''İKİSİNE DE GEÇMİŞ OLSUN''

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin yankıları sürüyor. Bugün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz Vural, kendisine yöneltilen soruya esprili cevap verdi. Soruyu soran basın mensubuna dönen Vural, "Baba sen spor muhabiri olmadığın için sorunu kabul etmiyorum. Ya o bizi ilgilendirmiyor. Biz Süper Lig takımı değiliz, TFF 1. Lig takımıyız. Ben de kendi takımımla ilgili soru varsa, ona cevap vereyim. Onların ikisine de geçmiş olsun" dedi. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:57
  1. Eskişehirspor
  2. Yılmaz Vural
  3. fenerbahçe
  4. beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını konuşuyor
    1. Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını..
    2. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk Şehidine..
    3. FETÖ'cüler kayaya çarptı!
    4. ABD, İran'ı hedef aldı: Büyük sorun!
    5. Suriye rejimi Halep'i vurdu
    6. Altay tankı ihalesini kazan firma..
    7. Öyle bir hareket yaptı ki! Futbol..
    8. "İstanbul" dediler bakın hangi şehre..
    9. Etkin pişmanlıktan yararlanan..
    10. PKK’ya sosyal medyada da nefes..
    11. Türkiye'den 'seçimleri erteleyin'..
    12. Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten..
    13. AK Parti Milletvekili Tezcan..
    14. Ülke ayakta! Saldırılar üst üste geldi
    15. Başbakan Yıldırım'dan Avrupa..
    16. Dünyanın en pahalı plakası satışa..
    17. Ramazan pidesine zam geldi
    18. TSK'dan açıklama: Irak'ta 3 terörist...
    19. Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü..
    20. Viyana'da insanlık dışı uygulama:..
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü