Yıldız futbolcu Galatasaray'dan iş istedi: 'Her şeyimi kaybettim'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor.

2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Emmanuel Eboue her şeyini kaybetti.

The 5th House Podcast kanalına konuşan Fildişili eski futbolcu zor günlerini gözyaşlarıyla anlattı.

Eboue şu ifadeleri kullandı: "İngiltere'de 3 ev almıştım. Bir sürü arabam vardı. Çok şeyim gitti. Ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama çok fazla. Her şeyimi kaybettim." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar, çocuklarımın son bir fotoğrafı yok. Anneden bazı yeni fotoğraflar istediğimde, bana vermeyi reddetti. Mesajlarımı okuyorlar, ama cevap vermiyorlar."

Galatasaray'dan iş istedi Eboue sözlerine şöyle devam etti: "Benim hayalim, futbol hakkındaki deneyimlerimi gençlerle paylaşmak. Belki beni Arsenal ya da Galatasaray'dan çağırırlar, gelip çocuklara yardım ederim diye düşünüyorum. Bunun için her zaman dua ediyorum. Biliyorum ki bir gün olacak"."

Eboue'nin 2021 yılında HIV virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Yeni takımı için sağlık kontrolünden geçen Fildişi Sahilli futbolcuda HIV virüsüne rastlandığı belirtilmişti. Menajeri, “Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek." demişti. Ancak futbolcu bu iddiaları kabul etmemişti.

Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı
Gündem

Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı

Gaziantep’te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, CHP zihniyeti bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Milli ..
İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular
Dünya

İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular

Terör devleti İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi şehit oldu.
Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!
Gündem

Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, bölgedeki çatışmaların ardından dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı..
Yıllardır araştırılan kazanın sebebi belli oldu! Pilotlar selfie çekerken savaş uçakları çarpıştı
Dünya

Yıllardır araştırılan kazanın sebebi belli oldu! Pilotlar selfie çekerken savaş uçakları çarpıştı

Soruşturma raporuna göre, 2021'de Daegu yakınlarında eğitim uçuşu yapan iki F-15K savaş uçağının çarpışmasının sebebi pilotların görev sıras..
23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı
Gündem

23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtlarını döndü. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakk..
Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı
Gündem

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı

Türkiye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında kırmızı bülten bulunan müteahhit, Tayland'da yakalandı.

