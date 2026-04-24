Yıldız futbolcu Galatasaray'dan iş istedi: 'Her şeyimi kaybettim'
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor.
2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Emmanuel Eboue her şeyini kaybetti.
The 5th House Podcast kanalına konuşan Fildişili eski futbolcu zor günlerini gözyaşlarıyla anlattı.
Eboue şu ifadeleri kullandı: "İngiltere'de 3 ev almıştım. Bir sürü arabam vardı. Çok şeyim gitti. Ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama çok fazla. Her şeyimi kaybettim." ifadelerini kullandı.
Şimdiye kadar, çocuklarımın son bir fotoğrafı yok. Anneden bazı yeni fotoğraflar istediğimde, bana vermeyi reddetti. Mesajlarımı okuyorlar, ama cevap vermiyorlar."
Galatasaray'dan iş istedi Eboue sözlerine şöyle devam etti: "Benim hayalim, futbol hakkındaki deneyimlerimi gençlerle paylaşmak. Belki beni Arsenal ya da Galatasaray'dan çağırırlar, gelip çocuklara yardım ederim diye düşünüyorum. Bunun için her zaman dua ediyorum. Biliyorum ki bir gün olacak"."
Eboue'nin 2021 yılında HIV virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Yeni takımı için sağlık kontrolünden geçen Fildişi Sahilli futbolcuda HIV virüsüne rastlandığı belirtilmişti. Menajeri, “Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek." demişti. Ancak futbolcu bu iddiaları kabul etmemişti.
