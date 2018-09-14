Yılmaz Vural'dan Koç'a mesaj!

Sözlerine Şenol Güneş ile başlayan Yılmaz Vural, "Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin kabul edildiği gibi kabul edilemiyor. Şenol Güneş bunun sıkıntısını çekiyor. Şenol Güneş bu işin felsefesini yapıyor. Türkiye'de ironi pek anlaşılmıyor. Söylemek istediklerinizi direkt söylemeniz gerekiyor futbolda. Şenol Güneş, Dünya Kupası'nda 3. yaptı ama o dönemki sorunları hala çözemedi. Hak ettiği maddi, manevi değeri göremiyor. Şenol Güneş çalıştırdıkları takımlarda çok güzel işler yaptı." dedi.



Yılmaz Vural sözlerine şöyle devam etti; "Biz, o hocalarımız kadar imkanları olan kulüplerde çalışamadık. İnsan kendinin ne yapabileceğini biliyor. Bazen olmayınca biz de agresifleşiyoruz. Çaykur Rizespor'dan teklif gelmedi. Camianın içindekilerle görüştük ama yönetim kurulundan bir teklif gelmedi. Rizespor, ekonomik olarak çalışılabilecek bir takım. Teklif gelirse çalışmak isterim. Mili maç arasında yeni bir teknik direktörle adaptasyon süreci atlatılabilirdi."

"Ali Koç'un başarılı olmasını istiyorum"

Ali Koç'un Cocu hakkındaki açıklamalarına değindiren Yılmaz Vural, "Türk insanını anlamak pek mümkün değil. Ben burada Türkçe konuşarak anlaşamıyorum. Türkiye'de çalışmak kolay değil. Ülkenin ve seyircinin sosyolojik yapısını iyi bilmek gerekiyor. Büyük takımın taraftarları ne bekliyor? Bunları bilmek gerekiyor. Avrupa'da atak oynayan takım sayısı fazla değil. Öncelikli olarak savunmayı garantiye alıp kontra atak üzerine oynarlar. Futbol felsefeleri ve mantıkları, seyirci felsefesine hizmet etmiyor. Ali Koç'un başarılı olması Türk futboluna çok şey katar. Bir hoca ile yola çıktıysanız sezon sonuna kadar devam edin. Nasıl oyuncuyu 3-5 ay izliyorsanız teknik adamı da izleyin. Sezon sonuna kadar Cocu ile devam edilmeli. Ali Koç'a bu yakışır. Ama futbol bir sonuç oyunu." dedi.

Ali Koç gibi bir başkan ile çalışmak istediğini ifade eden Vural, "Ali Koç benim çalışmak istediğim bir başkan profili. Uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisinin ideali Fenerbahçe başkanı olmaktı. O dönemde Ali Koç, yönetim kurulu üyesi de değildi. Kulüplerin böyle bir uzlaşmacı profile ihtiyacı vardı. Fikret Orman, Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu da aynı şekilde. Bunlar çok önemli. Ali Koç'un camiaya seslenişini izledim. Liyakat vurgusu çok hoşuma gitti. İş adamları Türk futbolunu uzun zamandır idare ediyorlar. Sanırım bir tek Şenes Erzik futboldan gelme. Bu konuda özel insanları idare edebilecek bir kapasite gerekiyor. Bu sebeple futbol kendi içinde gelenlerle idare edilebilmeli. Ama futboldan gelenler de kendisini bu şekilde geliştirmeli. Bu bir donanım istiyor. Türkiye bu konuda, iyi insan yetiştiren bir ülke değil." dedi.