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Yılmaz Vural'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için ismi geçen tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural, sarı-lacivertli ekibin teklif yapması durumunda onur duyacağını, Euro, Dolar, TL hesabı yapmayacağını söyledi.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:46
Yılmaz Vural'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Philip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok ismin adı geçerken bunlardan biri de Yılmaz Vural. Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden Yılmaz Vural, Milliyet gazetesinden Attila Gökçe'ye konuştu.

Fenerbahçe’nin başarısı için her türlü riske girilebileceğini söyleyen Yılmaz Vural, şunları söyledi: 

"Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır."

"Onlara dokunmak gerek, tek yol çalışmak"

"Fenerbahçe’nin kadrosunda kaleciden Soldado’ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. Futbol sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük - küçük farkı olmaz. Tek yol çalışmaktır"

Vural'dan 'derbi' yorumu

"Cuma günü Galatasaray’la derbi maçı var. Bu maç kötü gidişi bitirmek için bir şanstır. Şahsen ben böyle bir şansı yakalamak için her türlü riske girerim"

"Volkan'ın affedilmesi yararlı olur"

Vural ayrıca “Bir futbolcu grubunda bazı oyuncuları cezalandırmak kulübün elini zayıflatır. Volkan, Aatıf ve Dirar’ın bir an önce affedilmesi yararlı olur” dedi.

"Hesap yapmam"

İşte Yılmaz Vural’ın kendisiyle de ilgili değerlendirmesi:

"33 yılda 28 ayrı takım çalıştırdım. 700’den fazla maçın sorumluluğunu taşıdım. Halkım da futbol camiası da beni tanıyor. Fenerbahçe’den teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam!

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:46
  1. Ankara
  2. fenerbahçe
  3. yılmaz vural
  4. cocu

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