0553 313 94 23
impression

Yılmaz Vural'dan bomba ifadeler!

Cocu'nun gönderilmesinden sonra ismi Fenerbahçe ile anılan Vural, “Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. Teklif alırsam, onur duyarım. Euro, dolar ya da TL hesabı yapmam” ifadelerine yer verdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:01
Yılmaz Vural'dan bomba ifadeler!

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok ismin adı geçerken bunlardan biri de Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden Yılmaz Vural, Milliyet gazetesinden Attila Gökçe'ye konuştu.

Fenerbahçe’nin başarısı için her türlü riske girilebileceğini söyleyen Yılmaz Vural, şunları söyledi: 

"Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır."

"ONLARA DOKUNMAK GEREK"
"Fenerbahçe’nin kadrosunda kaleciden Soldado’ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. Futbol sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük - küçük farkı olmaz.Tek yol çalışmaktır"

DERBİ YORUMU
"Cuma günü Galatasaray’la derbi maçı var. Bu maç kötü gidişi bitirmek için bir şanstır. Şahsen ben böyle bir şansı yakalamak için her türlü riske girerim"

"AFFETMEK GEREKLİ"
Vural ayrıca “Bir futbolcu grubunda bazı oyuncuları cezalandırmak kulübün elini zayıflatır. Volkan, Aatıf ve Dirar’ın bir an önce affedilmesi yararlı olur” dedi.

''HESAP YAPMAM''
İşte Yılmaz Vural’ın kendisiyle de ilgili değerlendirmesi:

"33 yılda 28 ayrı takım çalıştırdım. 700’den fazla maçın sorumluluğunu taşıdım. Halkım da futbol camiası da beni tanıyor. Fenerbahçe’den teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam!”

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:01
  1. Ankara
  2. fenerbahçe
  3. yılmaz vural

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan Taşaltın Harran Üniversitesi Rektörlüğünden istifa etti
    1. Ramazan Taşaltın Harran Üniversitesi..
    2. 88 eski polis hakkında gözaltı kararı
    3. Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Ölü..
    4. 'Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak..
    5. Ayı saldırısına uğrayan Tüfekçi: Bir..
    6. Meclis'te CHP'lileri çıldırtan sözler!..
    7. Melih Gökçek yeniden AK Parti’nin..
    8. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi asitte..
    9. İzmir'de Teğmen beylik tabancasıyla..
    10. Yılmaz Vural'dan bomba ifadeler!
    11. CHP-HDP ittifakının hedefinde..
    12. 5 ton 239 gram esrar ele geçirildi
    13. Kaşıkçı, olaydan 15 gün önce..
    14. Mezarlıkta dehşete düşüren olay!
    15. Trans yağlar hangi hastalığa neden olur?
    16. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı..
    17. İşinden ayrılan çalışan 5 yıl içinde o..
    18. Dolar bugün ne kadar?
    19. İran ile ABD arasında tansıyon..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri