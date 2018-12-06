Yılmaz Vural maça yine damga vurdu! 'Deli Yılmaz oley'
Adana Demirspor-Başakşehir maçının ardından tribünlerden büyük sevgi gösterisi alan Yılmaz Vural’a “Deli Yılmaz oley” tezahüratı yapıldı. Bu tezahürat Yılmaz Vural’ı mest etti.06 Aralık 2018 Perşembe 22:11
Türkiye Kupası 5. Turu ilk maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da, maç sonu teknik direktör Yılmaz Vural sevgi gösterisi yapıldı. Vural, tezahüratlara dans ederek yanıt verdi.
Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile tribünlerin ilişkisi her geçen gün artıyor.
Dün Ziraat Türkiye Kupası maçında Başakşehir ile karşılaşan Adana Demirspor maçtan iyi bir oyunla 1-1 berabere kalarak ayrıldı.
Maçın ardından tribünlerden büyük sevgi gösterisi alan Yılmaz Vural’a “Deli Yılmaz oley” tezahüratı yapıldı. Bu tezahürat Yılmaz Vural’ı mest etti.
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