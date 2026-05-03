Fenerbahçe'de yuhalanarak gönderilmişti: Brezilya'da tarih yazıyor!

Corinthians, Brezilya Serie A'nın 14. haftasında bu akşam Maiao Stadı'nda Mirassol'la karşılaşacak. Teknik direktör Fernando Diniz, takımın savunma hattındaki en güvendiği isimlerden Gustavo Henrique'den yoksun sahaya çıkacak. 2022-23 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli stoper, CONMEBOL Libertadores grup aşamasının üçüncü maçında Penarol filelerini havalandırmasının ardından sarı kart cezası nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek.

Diniz'in övgüyle bahsettiği oyuncunun yokluğu, Timao'nun savunma kurgusunu doğrudan etkileyecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

ATTIĞI GOLLERLE DAMGA VURDU

Uruguay temsilcisi karşısında bulduğu gol, Gustavo Henrique'nin bu sezonki üçüncü, Corinthians forması altındaki dokuzuncu golü oldu.

2024 yılında kadroya katılan stoper, henüz 100 maçı bile tamamlamamışken (toplam 97 maç) kulüp tarihindeki önemli isimleri geride bıraktı.

2015 Brezilya şampiyonu Felipe'nin sekiz gollük kariyer rakamı çoktan aşıldı. Doksanlı yılların efsane ismi Gamarra'nın yedi gollük serisi de geride kaldı.

DÖRT EFSANEYİ YAKALADI

Penarol maçındaki golüyle Gustavo Henrique, Corinthians tarihinde dokuz gol atan dört stoperle aynı seviyeye yükseldi.

Bu listede doksanlı yıllarda üç kez Paulista şampiyonu olan Cris, 2000 Dünya Kulüpler Kupası'nı kaldıran Joao Carlos, yetmişli yıllarda forma giyen Claudio Marques ve yirmili yılların savunma oyuncusu Pinheiro yer alıyor.

İLK 10 İÇİN ÜÇ GOLE İHTİYACI VAR

Gustavo Henrique'nin tarihi sıralamada ilk 10'a girebilmesi için üç gol daha bulması yeterli olacak.

Listenin 10. sırasındaki Danilo Avelar, 110 maçta 12 gol kaydetmişti. Aradaki fark sadece üç gol ve 13 maç.

Corinthians tarihinde en çok gol atan 10 stoper:

Grane — 181 maçta 49 gol

Chicão — 247 maçta 42 gol

Goiano — 299 maçta 22 gol

Celio Silva — 157 maçta 19 gol

Gil — 444 maçta 19 gol

Olavo — 508 maçta 18 gol

Henrique — 292 maçta 17 gol

Balbuena — 167 maçta 15 gol

Fabio Luciano — 167 maçta 15 gol

Danilo Avelar — 110 maçta 12 gol

FENERBAHÇE'DEKİ İLK MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda kadrosuna kattığı Gustavo Henrique, Jorge Jesus döneminde oynadığı ilk maçta taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı.

Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalınan maçtaki performansı eleştiri konusu olan Gustavo Henrique, son dakikalarda kontrol edebileceği bir topu taca atınca ıslıklandı.

Fenerbahçe ile 23 maçta sahaya çıkan Brezilyalı stoper, 3 gol atıp 2 asist yaparken, sezon boyunca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.