Artvin'de çığ altında kalmıştı! Arama çalışmaları 3 ay sonra yeniden başladı
Artvin’de 31 Aralık’ta meydana gelen faciada çığ altında kalan çoban Bülent Gezer’i arama çalışmaları 3 ay sonra yeniden başladı. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede 84 kişilik ekip, sondaj çubukları ve küreklerle ilerliyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Zekeriya köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan Bülent Gezer'i arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026'da ara verilmişti. Dün itibarıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde AFAD, Jandarma, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ve gönüllülerden oluşan 84 kişilik ekip, sondaj çubukları ve küreklerle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışma yürüttü.

Öte yandan bölgeye yaklaşık bir ay önce çığ hareketlerinin gözlemlenebilmesi için güneş enerjisi ile çalışan kamera ve alarm sistemi kuruldu.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalara olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti.

