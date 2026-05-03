Hesap makinelerini çöpe attıran dahi! Bunu nasıl yapıyorlar?

Guinness Dünya Rekoru denemesi için gözünü imkansıza diken 15 yaşındaki Arian, 100 adet dört basamaklı sayıyı zihninden toplamak için ekran başına geçti. Her 0,5 saniyede bir ekranda beliren devasa rakamları hiçbir yardımcı araç kullanmadan saniyeler içinde işleyen dahi çocuk, hesap makinesinden bile daha hızlı bir performans sergiledi.

Toplam 100 sayının sonucunu sadece 30,9 saniyede doğru şekilde hesaplamayı başaran Arian, bu inanılmaz hızıyla dünya rekorunun yeni sahibi olarak tıp tarihine geçecek bir zeka örneği sergiledi. Zihnini adeta bir bilgisayar işlemcisi gibi kullanan genç yeteneğin bu başarısı, insan beyninin sınırlarını zorlayan bir zafer olarak kayıtlara geçti.

