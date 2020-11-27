Yılmaz Vural korona mı oldu? Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

Teknik direktör Yılmaz Vural, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ise, "Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yılmaz Vural kimdir?

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural 1953 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Yılmaz Vural ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamlamıştır. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.