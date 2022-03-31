Yılmaz Üzeyiroğlu kimdir? Yılmaz Üzeyiroğlu nereli kaç yaşında? Yılmaz Üzeyiroğlu ne iş yapıyor?

Eski HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen liderliğinde kurulması beklenen parti sonuna kuruldu. Ayhan Bilgen ve 30 kurucu üye, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (Ses Parti) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. SES Partisi'nin resmen kurulmasından sonra Ayhan Bilgen'in SES Partisi kurucular kurulu listesi de merak edilir oldu. SES Partisi kurucular kurulu üyeleri arasında Yılmaz Üzeyiroğlu da yer aldı. Peki Yılmaz Üzeyiroğlu kimdir? Yılmaz Üzeyiroğlu nereli ne iş yapıyor?

Yılmaz Üzeyiroğlu kimdir?

Ağrı'ya bağlı Tutak ilçesinin Reşe köyünde dünyaya gelen Yılmaz Üzeyiroğlu 1696 doğumludur. Üzeyiroğlu İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Yılmaz Üzeyiroğlu, 1985 ten beri inşaat sektöründe bazı projelere imza atmıştır. Yılmaz Üzeyiroğlu kapatılmadan önce Barış Ve Demokrasi Partisi (BDP) Ağrı Belediye başkanlığına aday adayı olmuştur.