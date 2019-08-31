Yılmaz: “Üniversite ve şehir bağı güçlü olmalı”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Üniversiteler bir kentin kalkınmasında önemli roller üstlenmektedir. Şehir ve üniversite bağı ne kadar güçlü olursa her alanda fayda bir o kadar artmaktadır” dedi.

Milletvekili Yılmaz, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı makamında ziyaret etti. Rektör Aydın’dan üniversite hakkında bilgi alan Yılmaz, bölümleri gezdi ve öğrencilerle bir araya geldi.

“Kentimize önemli katkıları olacak”

Ziyarette konuşan Yılmaz, Samsun’un ikinci üniversitesi olarak eğitim öğretime başlayan ve birçok önemli bölümlerin bulunduğu üniversitenin bilimsel ölçekte birçok başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Üniversitelerin bir şehrin kalkınma, gelişim sürecine önemli katkılar verdiğini ifade eden Yılmaz, “Üniversiteler alanında birçok başarı gösterecek donanımlı öğrencileri çalışma hayatına kazandırır. Üniversiteler her alanda uzman yetişmiş akademisyenleri, eğitim verdiği öğrencileri ile hem ülkemiz hem de bulundukları şehirler için değerli bir hazine niteliğindedir. Ülkemizde iki üniversitesi bulunan şehirler arasında artık Samsun da var. Kentimize önemli katkıları olacak. Üniversiteler bir kentin kalkınmasında önemli roller üstlenmektedir. Şehir ve üniversite bağı ne kadar güçlü olursa her alanda fayda bir o kadar artmaktadır. Bu zamana kadar olduğu gibi üniversiteler ve şehir bağlarının güçlü bir şekilde devam etmesi için hepimiz elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ziyarete Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin de katıldı.