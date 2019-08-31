0553 313 94 23

Yılmaz: “Üniversite ve şehir bağı güçlü olmalı”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Üniversiteler bir kentin kalkınmasında önemli roller üstlenmektedir.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:02
Yılmaz: “Üniversite ve şehir bağı güçlü olmalı”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Üniversiteler bir kentin kalkınmasında önemli roller üstlenmektedir. Şehir ve üniversite bağı ne kadar güçlü olursa her alanda fayda bir o kadar artmaktadır” dedi.


Milletvekili Yılmaz, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı makamında ziyaret etti. Rektör Aydın’dan üniversite hakkında bilgi alan Yılmaz, bölümleri gezdi ve öğrencilerle bir araya geldi.



“Kentimize önemli katkıları olacak”


Ziyarette konuşan Yılmaz, Samsun’un ikinci üniversitesi olarak eğitim öğretime başlayan ve birçok önemli bölümlerin bulunduğu üniversitenin bilimsel ölçekte birçok başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Üniversitelerin bir şehrin kalkınma, gelişim sürecine önemli katkılar verdiğini ifade eden Yılmaz, “Üniversiteler alanında birçok başarı gösterecek donanımlı öğrencileri çalışma hayatına kazandırır. Üniversiteler her alanda uzman yetişmiş akademisyenleri, eğitim verdiği öğrencileri ile hem ülkemiz hem de bulundukları şehirler için değerli bir hazine niteliğindedir. Ülkemizde iki üniversitesi bulunan şehirler arasında artık Samsun da var. Kentimize önemli katkıları olacak. Üniversiteler bir kentin kalkınmasında önemli roller üstlenmektedir. Şehir ve üniversite bağı ne kadar güçlü olursa her alanda fayda bir o kadar artmaktadır. Bu zamana kadar olduğu gibi üniversiteler ve şehir bağlarının güçlü bir şekilde devam etmesi için hepimiz elimizden geleni yapacağız” dedi.


Ziyarete Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:02
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu'ndan dopingle mücadele mesajı
    1. Bakan Kasapoğlu'ndan dopingle mücadele..
    2. “Sana kırmızı çok yakışıyor”
    3. Vedat Muric'e milli davet
    4. TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere..
    5. Güzelköy’de güzel bir gün
    6. Sivasspor'da sponsorluk anlaşması
    7. Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl..
    8. Emet’te ’3 Eylül Kurtuluş Haftası’..
    9. Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD..
    10. İhbarı alan jandarma ormana hareket..
    11. Bisiklet: 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı
    12. Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı..
    13. Büyükşehir’de tarım ve hayvancılık..
    14. Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı
    15. Başkan Akman’ın ’1 Eylül dünya barış..
    16. Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan..
    17. 30 Ağustos Zafer Bayramının..
    18. Düzcespor Doğancan’ı transfer etti
    19. Ormana kenevir ekti
    20. İmamoğlu’nun işten attığı emekçiler..
    21. Vali Çiftçi ve Aşgın’dan Yenihayat..
    22. Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu..
    23. Muric'e milli davet
    24. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    25. Müge Anlı’nın programı ekranlara geri..
    26. Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de..
    27. Salihli Belediyespor sezona evinde..
    28. Elektrik akımına kapılan işçiye..
    29. 31 Mart sonrasını değerlendiren..
    30. Bingöl’de otomobil şarampole..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı