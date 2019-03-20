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Yılmaz: "Ülkemiz için hizmete devam"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, gelecek için, güçlü Türkiye için büyük mücadeleler verdiklerini belirterek, "Halktan vekalet alan siyasetçiler, adaylar olarak hiçbirimiz yan gelip yatamayız, çok çalışmamız, hiç durmamamız gerekli" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:18
Yılmaz: "Ülkemiz için hizmete devam"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, gelecek için, güçlü Türkiye için büyük mücadeleler verdiklerini belirterek, "Halktan vekalet alan siyasetçiler, adaylar olarak hiçbirimiz yan gelip yatamayız, çok çalışmamız, hiç durmamamız gerekli" dedi.


Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak, Yakakent ve Atakum ilçelerinde 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürdü. Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının çalışmalarına destek veren Yusuf Ziya Yılmaz, program gerçekleştirdiği Kavak, Yakakent ve Atakum ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına güçlü destek istedi.


Teşkilat toplantıları, halk, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve ev ziyaretleri gerçekleştiren milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, tüm ziyaretlerinde beka vurgusunu yeniledi, kirli ittifakların ve niyetlerin ülkeyi ele geçirmelerine fırsat verilmemesini istedi.



"31 Mart güçlü Türkiye’ye devam için büyük adım olacak"


"Cumhur İttifakı’nın başarısının önemini vatandaşlarımız çok iyi biliyor" diyen Yılmaz şöyle devam etti: "Bilinçli ve ülkesindeki tüm gelişmeleri yakından takip eden bir halkımız var. O kadar feraset sahibi bir milletimiz var ki, her zaman doğru karar verme konusunda hiç yanılmadılar. Cumhur İttifakımız, halkımız ne düşünüyorsa aynı yolda ve izde yürüyor. Bizim önceliklerimiz belli vatan, bayrak, beka, gönül, sevgi, kalkınma, üretim, hizmet, güçlü Türkiye. Anlayış bizim yüreğimize işledi ve her uygulamamızda, çalışmamızda önceliğimiz. 31 Mart seçimleri ’devam’ için büyük bir adım olacak.”



"Cumhurbaşkanımız hepimize örnek"


"Allah’a Şükürler olsun ki, dünya beşten büyük diyen bir liderimiz var" hatırlatmasını yapan Yılmaz, "31 Mart seçimleri ülkemizin geleceği için çok önemli. Ben her Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la karşılaştığımda şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Liderimiz, her şeyi çok yakından takip ediyor ve biliyor. Bir şehirde ne varsa, ne olmuşsa, ne hizmet edilmişse vatandaşın talebi neyse hepsinden bilgisi var. Bir belediye başkanının yaptığı işi bu kadar yakından takip eden bir lider görmedim. Böyle bir devlet başkanının olduğu ülkede hiç birimizin yan gelip yatmaya hakkı yok. Ülkenin geleceği, güçlü Türkiye için büyük mücadeleler veriliyor. Halktan vekalet alan siyasetçiler, adaylar olarak hiçbirimiz yan gelip yatamayız, çok çalışmamız, hiç durmamamız gerekli. Cumhurbaşkanımızın çalışma azmi, hizmetleri, gönül insanlığı, vatan sevgisi hepimize örnek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:18
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