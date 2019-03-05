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Yılmaz: "Torosların tarımı Cumhur İttifakı ile kalkınacak"

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan Adayı AfşınAtsız Yılmaz, Toroslar’da Tarım A.

05 Mart 2019 Salı 15:00
Yılmaz: "Torosların tarımı Cumhur İttifakı ile kalkınacak"

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan Adayı AfşınAtsız Yılmaz, Toroslar’da Tarım A.Ş.’yi kuracakları bilgisini vererek, "Çiftçimizinçıkarını düşünecek bu şirketle Toroslar’da tarım atağı gerçekleştireceğiz" dedi.


Yılmaz, Çapar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgigösterdiği toplantıda üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, belediyebaşkanı olduğunda ilk gündeminin bu talepleri karşılamak olacağını belirterek,"Vatandaşın gündeminde ne varsa bizim de gündemimizde o olacak” diye konuştu.


"Çiftçiye Tarım A.Ş. müjdesi"


Çiftçinin ve hayvancının sıkıntılarını iyi bildiklerini ve çözüm önerileriyle birliktegeldiklerini ifade eden Yılmaz, çiftçiye Toroslar Tarım A.Ş.’nin müjdesini verdi.Profesyonel mantıkla çalışacak bir belediye şirketi kuracaklarını, bu şirketle çiftçininsorunlarını çözmede büyük bir atılım yapacaklarını dile getiren Yılmaz, “Üretimdenpazarlamaya kadar tarımın her evresinde biz üreticimizin destekçisi olacağız.Çiftçimizin çıkarını düşünecek bu şirketle Toroslar’da tarım atağı gerçekleştireceğiz”ifadelerini kullandı.


Toroslar’da ürün kalitesini artıracaklarını, çiftçiye eğitimler vereceklerini, moderntarımı yaygınlaştıracaklarını, Torosların ürün yelpazesini genişleteceklerini ifade edenYılmaz, “Toroslar tarımında yeni bir çağ başlatıyoruz. Ürünlerimizi markalaştıracak,değerinde satılmasını sağlayacağız. Ürünlerimizin yeniden üretime tabi tutularakkatma değerlerinin yükselmesini sağlayacağız. Yani bu şirketle yalnızca şeftaliyiüretip satmayacağız. Aynı zamanda şeftali ile yapılan her şeyi kendimiz üreteceğiz.Bu proje ile bizim çiftçimiz ürününü ekip, nereye satarım diye kara karadüşünmeyecek. Biz belediye olarak çiftçimize ekerken de biçerken de satarken dekolaylıklar sağlayacağız. Hem ürün kalitesini artıracağız hem de ürün çeşitliliğinigeliştireceğiz. Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip coğrafyasında yaşıyoruz.Bizim ürünlerimizin Türkiye’de eşi benzeri yok. Artık bizim ürünlerimiz de hak ettiğideğerden satılacak, bizim çiftçimiz de kazanacak. Toroslar’da üretim yapan üreticininher türlü çıkarını koruyacak ve tarımın kalkınmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:00
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