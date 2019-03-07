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Yılmaz: Toroslar’da istihdam büyüyecek

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan Adayı AtsızAfşın Yılmaz, hayata geçirecekleri projelerle ilçedeki istihdamın büyüyeceğin söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:17
Yılmaz: Toroslar’da istihdam büyüyecek

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, bölgenin en büyük sıkıntılarından birinin kısıtlı iş imkanı olduğuna işaret ederek, hayata geçirecekleri projelerle ilçedeki istihdamın büyüyeceğin söyledi.

 

Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Turgut Türkalp Mahallesi’nde tertip edilen site toplantısına katıldı. Bölge sakinleriyle bir araya gelen Yılmaz, katılımın yoğun olduğu toplantıda, hem talepleri dinledi hem de Toroslar için neler yapacağını anlattı.

 

Konuşmasına Toroslar’ın ihtiyaçlarını bildiklerini ve bunlara çözüm olacak projelerle yönetime talip olduklarını ifade ederek başlayan Yılmaz, “Toroslar’da doğmuş, Toroslar’da yaşayan biri olarak en temel sorunlarımızdan birinin ilçemizde iş imkanlarının kısıtlılığı olduğunu biliyorum. Kadınlarımız, gençlerimiz iş kaygısı çekiyor, çekmeyenler de her sabah başka ilçelere gitmek, orada çalışmak zorunda kalıyorlar. Bizim amacımız Toroslar’da kazanmak, Toroslar’ı kazandırmak” dedi.

 

Kadınlar için ’Hanımeli Projesi’

 

Hedeflerinin kadın istihdamını artırmak ve aile bütçesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Yılmaz, kadınların evde istihdam edilmesinin önünü açacak ’Hanımeli Projesi’ni anlattı. Her evi üretim tesisine çevireceklerini kaydeden Yılmaz, kadınların çalışmak için evlerinden çıkmak, ailelerinden uzaklaşmak, çocuklarına hasret kalmak zorunda olmayacaklarını, onları evlerinde çalışabilecekleri alanlara yönlendireceklerini ifade etti. Bu projeyle her evin istihdam alanına çevrileceğini, her hanenin kazancının iki katına çıkacağını belirten Yılmaz, ”Size yalnızca üretmek için olanak sağlamayacağız. Aynı zamanda ’e-ticaret’ yollarını açarak, kendi pazarımızı oluşturacağız" diye konuştu.

 

Dünyanın artık küresel bir pazar olduğunu, network ağları ile dünyanın her yeriyle ticaret ağlarını geliştirebileceklerini söyleyen Yılmaz, "Toroslarımızın emeğini dünyanın her noktasıyla buluşturmayı vaat ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

Cumhur İttifakıyla şehirler kalkınacak

 

Yılmaz, Çağdaşkent Mahallesi’ndeki ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada ise sosyal hayatta yapacakları yatırımlarla şehrin vizyonunu geliştireceklerini, yeni istihdam sahaları açacaklarını anlattı. Projeleri arasında bulunan Toroslar Yaşam Merkezi ile ilgili vatandaşlara bilgi veren Yılmaz, “Toroslar’da içinde alışveriş yapabilecekleri, yemek yiyebilecekleri, arkadaşlarıyla buluşup zaman geçirebilecekleri, çocukların oyun oynayabileceği sosyal bir alan inşa edeceğiz. Artık vatandaşlarımız sosyalleşmek için, eğlenmek için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklar. Toroslar’ı kendi merkezi, kendi alanları olan, kendi kendine yeten bir şehir yapacağız" şeklinde konuştu.

 

Yeni yaşam alanıyla Toroslar’ın değerinin artacağını belirten Yılmaz, bu projeyle birlikte hizmet sektöründe yeni istihdam alanları açacaklarının da altını çizdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:17
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