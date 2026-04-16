Maraş ve Urfa’daki saldırılar sonrası okullarda tehdit dalgası! Gözaltılar var
İstanbul'da sanal medyada okullara yönelik 'tehdit' paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı. Bolu'da ise okul müdürü ile 10 arkadaşını, sesli mesaj atarak ölümle tehdit eden öğrenci gözaltına alındı.
İstanbul'da okullara yönelik saldırı planından bahsettiği öne sürülen 'tehdit' içerikli paylaşımı sanal medyada yayımlayan M.A. isimli çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Bolu’da A.M.A., dün Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içeren sesli mesaj attı. A.M.A., sesli mesajda “Bana da 7 tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim, önce müdürü pompalardım yani öldürürdüm” sözlerinin ardından öldürmeyi düşündüğü 10 okul arkadaşının isimlerini tek tek saydı.
Sesli mesajı fark eden öğrenci velisinin şikayeti üzerine A.M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Can Ataklı’nın ‘Din ve maneviyat olmasın’ videosu yeniden gündem! Okul saldırılarının asıl sebebi işte bu hastalıklı kafa
Gündem
DMM fitne odaklarını patlattı! Okul saldırıları üzerinden yürütülen kirli algı operasyonu çöktü!