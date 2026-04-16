Saldırılar sonrası bir kez daha anlam kazandı: Eğitim-İş'teki, CHP’deki solculara iyi niyetli soru!
Akit TV’nin gündemin nabzını tutan sevilen programı Manşetlerin Dili’nde Türkiye’nin canını yakan okul saldırılarına medyanın bakışı ele alınırken, Akit Gazetesi yazası Ali İhsan Karahasanoğlu, yine Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı’nın ‘Cinayetler, intiharlar, seküler eğitim’ başlıklı bugünkü köşe yazısını okuyarak Eğitim-iş Sendikasındaki ve CHP’deki solculara seslendi! Karahasanoğlu “Buralardaki solcu arkadaşlara tüm iyi niyetim ve samimiyetle soruyorum. Okullarımızdaki din derslerinde ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’ diyen bir peygamberi, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır’ hadis-i şerifini okullarda öğretmemizin kime, ne zarar var?” diye sordu.
Akit TV’nin büyük ilgiyle izlenen programı ‘Manşetlerin Dili’nde Akit Gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı’nın bugünkü köşe yazısını ekrana getiren Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi: “’Bana bir harf öğreteninin 40 yıl kölesi olurum’ anlayışından ‘Bana ilim öğreten öğretmeni öldürürüm anlayışına nasıl geldik’ diyor Ali Erkan Kavaklı. Ve kendisine göre tespiti şöyle yapıyor: ‘Batılı filozoflar insanı hayvan olarak tarif ediyorlar. İnsan, öğrenen hayvandır, der Konfüçyüs.
Aristo’ya göre ise insan düşünen hayvandır. İnsan, sorgulayan hayvandır, demiş Sokrates.
İnsan, araştıran hayvandır, der Thales. Heraklit’e göre insan, tartışan hayvandır.’
KUR’AN: EN ŞEREFLİ VARLIK
Ve en sonunda ‘Hayvanın ahlakı olmaz, hayvanlara güzel ahlak eğitimi veremezsiniz’ diyor Kavaklı ve Peygamberimiz’in ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ hadis-i şerifini hatırlatıyor yine Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerdeki insana bakış açısını ise şöyle veriyor: Kur’an, insanın yeryüzü halifesi olduğunu, en şerefli varlık olduğunu, Allah’ın dünyadaki misafiri bulunduğunu söyler, cennete davet edildiğini müjdeler.’
KİMSEYE SİLAH DAYAYIP İMAN VERECEK DEĞİLİZ
Şimdi ben Eğitim-İş Sendikasındaki solcu, CHP’deki solcu arkadaşlara da iyi niyetle ve samimiyetle soruyorum: Okullarımızda dön derslerimizde ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ diyen bir peygamberi, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ hadisi şerifini okullarımızda öğretmemizin kime ne zararı var? Biz matematik fen öğretmeyelim demiyoruz. Matematiği de, fen bilimlerini de, tarihi de, coğrafyayı da öğretelim. Ama bunlara ilaveten diyoruz ki ‘Ya lütfen bu dünyanın sonrasında bir de ahiret var. Bu inancı da çocuklarımıza öğretelim. Ha ben kabul etmiyorum diyen yine kabul etmesin. Kimseye silah dayayıp da bu imanı verecek değiliz. Ama yaygın bir şekilde okullarımızda bu bilgiyi aktaralım!”
