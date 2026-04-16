Rusya'da Türkiye çılgınlığı! Yüzde 20 zam bile durduramadı

Rus turistlerin Mayıs tatiline yönelik Türkiye talebi güçlü seyrini koruyor. 2026 yılı için paket tur fiyatları yıllık bazda yüzde 10–20 artış gösterse de, tatilcilerin tercihlerinde önemli bir değişim gözlenmiyor.

Sektör verilerine göre Türkiye, Mayıs tatili döneminde en çok tercih edilen destinasyon olmayı sürdürürken, toplam satışlar içindeki payını yüzde 38,7’ye yükseltti. Bu oran geçen yıl yüzde 36,1 seviyesindeydi.

Tur operatörleri arasında talep eğilimine ilişkin değerlendirmeler farklılık gösteriyor. Bazı şirketler talebin geçen yılın biraz altında olduğunu belirtirken, bazıları ise yüzde 17’ye varan artışlar kaydedildiğini bildiriyor. Artışın önemli nedenlerinden biri olarak, Orta Doğu destinasyonlarından Türkiye’ye yönelen talep gösteriliyor.

Sektör temsilcileri, Mayıs tatiline yönelik rezervasyonların geleneksel olarak son haftalarda hızlandığını belirtiyor. Özellikle kalkış tarihinden 1–2 hafta önce yoğun bir talep artışı beklenirken, erken rezervasyon indirimlerinin nisan sonuna kadar yüzde 5–20 arasında devam ettiği ifade ediliyor.

Bu yıl Mayıs tatilinin kısa olması, seyahat alışkanlıklarını da etkiledi. Tatil sürelerinde kısalma gözlenirken, 6–7 gecelik konaklamalar öne çıktı. Önceki yıllarda daha yaygın olan 8–10 gecelik tatillerin payı ise geriledi.

Ayrıca turistlerin büyük bölümü iki ayrı tatil dönemini birleştirmek yerine, ya ilk ya da ikinci tatil dilimini tercih ediyor. Verilere göre rezervasyonların yüzde 55’i 8–11 Mayıs tarihlerini kapsayan ikinci dönemde yoğunlaşıyor.

Türkiye’de en fazla talep gören bölge yine Antalya ve çevresi oldu. Toplam rezervasyonların yüzde 90’ından fazlası Antalya kıyılarına yapılırken, Belek, Kemer, Side ve Alanya en popüler destinasyonlar arasında yer aldı.

Bununla birlikte Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Ege kıyılarına olan ilginin de arttığı belirtiliyor.

Fiyat artışlarına rağmen Rus turistler konaklama kalitesinden ödün vermiyor. Verilere göre rezervasyonların büyük bölümü 5 yıldızlı ve “ultra her şey dahil” konseptli otellerde yoğunlaşıyor.

Bazı tur operatörlerine göre bu segmentin payı yüzde 80’in üzerine çıkarken, bazı şirketlerde 5 yıldızlı otellerin oranı yüzde 90’a yaklaşıyor. Buna karşılık 4 yıldızlı otellerin payında düşüş gözleniyor.

Mayıs tatili yaklaşırken Antalya bölgesindeki bazı popüler otellerde belirli oda tipleri için satışların durdurulduğu (stop-sale) bildiriliyor. Ancak tur operatörlerinin geniş kontenjanları sayesinde genel olarak yer bulma konusunda ciddi bir sorun yaşanmadığı ifade ediliyor.

Mayıs tatili için Moskova çıkışlı, 7 gecelik ve “her şey dahil” konseptli Türkiye paket turlarında fiyatlar şu seviyelerde:

3 yıldızlı oteller: 111 bin rubleden başlayan fiyatlar

4 yıldızlı oteller: 115 bin ruble civarı

5 yıldızlı oteller: 129 bin rubleden itibaren

“Ultra her şey dahil” konseptli 5 yıldızlı otellerde ise başlangıç fiyatı yaklaşık 130 bin ruble seviyesinde bulunuyor.