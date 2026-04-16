Dolmabahçe'de Vietnam çıkarması! Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Başkanı Man'ı kabul etti

Kritik kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devletin kilit isimlerinden oluşan üst düzey bir heyet eşlik etti. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. Bu katılım, görüşmenin sadece parlamenter düzeyde kalmayıp güvenlik ve stratejik iş birliği boyutlarını da kapsadığını gösterdi.

Ticaret ve diplomasi masada

Türkiye ve Vietnam arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kabulde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesi konuları ele alındı. Vietnam heyetinin ziyareti, Güneydoğu Asya bölgesindeki partnerlerle kurulan köprülerin sağlamlaştırılması adına stratejik bir adım olarak değerlendirildi.