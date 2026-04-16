Kaplan davasında yeni gelişme: Kritik tanıklar hakim karşısında

Şubede iki dinlenme odasının bulunduğunu ve bu alanların müdürler tarafından kullanıldığını aktaran O.Y, kapının açık olduğu zamanlarda içeride oturma grubu ve spor aletleri gördüğünü, Kerem Gökay Öner'in söz konusu odayı gören bir kamera olup olmadığını kendisine sorduğunu anlattı. Bora Kaplan'ın gözaltına alındıktan sonra "işkence altında ifade verdiği" iddialarına ilişkin herhangi bir bilgisinin ya da duyumunun bulunmadığını ifade eden O.Y, görev yaptığı birim nedeniyle bu tür konularla ilgisinin olmadığını, daha çok teknik işler ve bilgisayarlarla ilgilendiğini kaydetti. Söz verilen tanık A.D. ise Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığını belirterek, şu beyanda bulundu: "O gece suç delilleriyle ilgili bir operasyon yapılacaktı. Sertçelik'in vurulmasının ardından, gözaltına alınmasında tıbbi açıdan sakınca olup olmayacağına ilişkin doktorla görüştük. Doktorla görüşmeyi ben yaptım. Doktor, şahsın ayağının üzerine basması halinde kalıcı hasar oluşabileceğini rapor etti. Bunun üzerine savcı, raporda 'sakınca oluşabilir ya da oluşamaz' ibaresinin olması gerektiğini belirtti. Biz de tekrar giderek bu ibareyi eklettik. Herhangi bir baskı yapılmadı. Rapor kısa sürede hazırlandı." Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunda çalışan tanık U.D ise kapıda asılı duran telefon poşetine ilişkin, "Bir sabah işe geldiğimde kapının tokmağına asılı vaziyette bir poşet gördüm. Aldım avukat Recep Öksüz'ün masasına bıraktım bu kadar. O gün başka bir kargo yoktu. İçeriğini bilmiyordum." beyanında bulundu. Jandarma Kriminal İnceleme raporunda telefon poşeti üzerinde parmak izi tespit edildiği değerlendirilen tanık M.Ö, Avukatlar Cengiz Varol, Recep Öksüz ile önceden tanıştıklarını, Murat Çelik ile tanışıklığının eskiye dayandığını, Bora Kaplan ve Şevket Demircan ile de birkaç kez karşılaştığını anlattı.