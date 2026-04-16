Kaplan davasında yeni gelişme: Kritik tanıklar hakim karşısında

Söz konusu telefonun bulunmasına ilişkin M.Ö, Murat Çelik'in kendisini arayarak ofiste olup olmadığını sorduğunu, yazıcıdan çıktı alınacağını söylediğini belirterek, "Murat abi ve Şevket geldi, telefonla ilgili bir yanlışlık olduğunu, bu yüzden çıktı almaları gerektiğini söylediler." dedi. M.Ö, çıktılar alındıktan sonra telefonun savcılığa teslim edileceğinin ve içeriğinin inceleneceğinin söylendiğini, detaylı bir konuşma yapılmadığını, poşete dokunup dokunmadığını ise hatırlamadığını ayrıca o dönemde yurt dışına seyahatlerinin bulunduğunu, Dubai, Almanya ve Paris'e gittiğini kaydetti. Cumhuriyet savcısı, yapılan incelemede telefon içindeki belgenin orijinalliğinin korunduğunu, ancak dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan yeniden açıldığı ya da "farklı kaydet" işlemi uygulanmış olabileceğine dair tespitler bulunduğunu bildirerek, bu konu hakkında tanığın ne düşündüğüne yönelik soru yöneltti. Tanık M.Ö, soruyu anlamadığını, bilgisi olmadığını savundu, bunun üzerine savcı, tanık U.D'ye M.Ö'nün ofise gelip gelmediğine yönelik soru sordu. Tanık U.D, diğer tanık M.Ö'yü tanımadığını, daha önce ofise gelmediğini belirtti. Duruşmaya yarın devam edilecek.