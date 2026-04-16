Yayın yasağını delen provokatörlere kelepçe! Maraş'taki katliam görüntülerini yayan 2 kişi yakalandı! BAE’den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı Devlet olarak kabul görmüyor! İsrail’den Somaliland adımı! Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı Suriye ve Irak hattında dev sevkiyat başladı! Banyas Limanı'ndan yakıt sevkiyatına start verildi! İlk parti tam 500 bin ton! Yerli üretimde gövde gösterisi! Haluk Görgün MKE tesislerini kuşattı! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık için stratejik hamle! İETT borç içinde yüzüyor! İBB Meclisinde 33 milyarlık iflasın resmi çizildi! Küresel sistem çöktü! BM ne işe yarar diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"
ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hürmüz Boğazı üzerinden ABD ablukasına rağmen ikinci yaptırımlı süpertanker Körfez’e giriş yaptı. İran petrol sevkiyatının ise baskılara rağmen sürdüğü gözlendi.

Sevkiyat verilerine göre, ABD yaptırımlarına tabi ikinci bir süpertanker, İran İslam Cumhuriyeti limanlarına uğrayan gemilere yönelik ABD ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı üzerinden Körfez’e giriş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İslamabad’da ABD ile İran arasında yapılan ve anlaşmayla sonuçlanmayan barış görüşmelerinin ardından pazar günü ablukayı ilan etmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X platformundan yaptığı açıklamada, ablukanın pazartesi başlamasından bu yana 10 geminin geri çevrildiğini ve hiçbir geminin engeli aşamadığını iddia etti.

 

Buna karşın Fars Haber Ajansı, çarşamba günü ABD yaptırımlarına tabi bir İran süpertankerinin ablukaya rağmen boğazı geçerek İran’daki İmam Humeyni Limanı’na doğru ilerlediğini duyurdu. Tankerin kimliği ve seferine ilişkin detay verilmedi.

LSEG ve Kpler verilerine göre, yaklaşık 2 milyon varil taşıma kapasitesine sahip boş bir VLCC olan “RHN” çarşamba günü Körfez’e giriş yaptı. Tankerin nihai varış noktası ise henüz netlik kazanmadı.

Bu gelişme, ABD yaptırımlarına tabi bir diğer VLCC olan “Alicia”nın bir gün önce Hürmüz Boğazı’ndan geçmesinin ardından geldi. Kpler verilerine göre Alicia’nın Irak’a doğru ilerlediği belirtildi. Her iki tanker de son yıllarda İran petrolü taşıma geçmişine sahip.

 

ABD, İran petrolü alıcılarına yönelik ikincil yaptırımlar uygulayabileceği tehdidinde bulunarak, müzakereler öncesinde baskıyı artırmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre ülke, karadaki depolama imkanlarını kullanarak günlük 3,5 milyon varillik üretimini haftalar boyunca sürdürebilir.

Kpler verilerine göre İran, mart ayında günlük 1,84 milyon varil, nisan ayında ise şu ana kadar günlük 1,71 milyon varil petrol ihraç etti. Bu rakam, 2025 yılı ortalaması olan 1,68 milyon varilin üzerinde seyrediyor.

