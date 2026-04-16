ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Hürmüz Boğazı üzerinden ABD ablukasına rağmen ikinci yaptırımlı süpertanker Körfez’e giriş yaptı. İran petrol sevkiyatının ise baskılara rağmen sürdüğü gözlendi.

Sevkiyat verilerine göre, ABD yaptırımlarına tabi ikinci bir süpertanker, İran İslam Cumhuriyeti limanlarına uğrayan gemilere yönelik ABD ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı üzerinden Körfez’e giriş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İslamabad’da ABD ile İran arasında yapılan ve anlaşmayla sonuçlanmayan barış görüşmelerinin ardından pazar günü ablukayı ilan etmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X platformundan yaptığı açıklamada, ablukanın pazartesi başlamasından bu yana 10 geminin geri çevrildiğini ve hiçbir geminin engeli aşamadığını iddia etti.

Buna karşın Fars Haber Ajansı, çarşamba günü ABD yaptırımlarına tabi bir İran süpertankerinin ablukaya rağmen boğazı geçerek İran’daki İmam Humeyni Limanı’na doğru ilerlediğini duyurdu. Tankerin kimliği ve seferine ilişkin detay verilmedi.

LSEG ve Kpler verilerine göre, yaklaşık 2 milyon varil taşıma kapasitesine sahip boş bir VLCC olan “RHN” çarşamba günü Körfez’e giriş yaptı. Tankerin nihai varış noktası ise henüz netlik kazanmadı.

Bu gelişme, ABD yaptırımlarına tabi bir diğer VLCC olan “Alicia”nın bir gün önce Hürmüz Boğazı’ndan geçmesinin ardından geldi. Kpler verilerine göre Alicia’nın Irak’a doğru ilerlediği belirtildi. Her iki tanker de son yıllarda İran petrolü taşıma geçmişine sahip.

ABD, İran petrolü alıcılarına yönelik ikincil yaptırımlar uygulayabileceği tehdidinde bulunarak, müzakereler öncesinde baskıyı artırmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre ülke, karadaki depolama imkanlarını kullanarak günlük 3,5 milyon varillik üretimini haftalar boyunca sürdürebilir.

Kpler verilerine göre İran, mart ayında günlük 1,84 milyon varil, nisan ayında ise şu ana kadar günlük 1,71 milyon varil petrol ihraç etti. Bu rakam, 2025 yılı ortalaması olan 1,68 milyon varilin üzerinde seyrediyor.