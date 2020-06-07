Yılmaz Özdil’in villasına komik yıkım

Hakkı Bilir İstanbul

9’uncu gününe giren yıkım işlemini CHP’li Bodrum Belediyesi sadece izlemekle yetinirken, vatandaşın evinin bir saatte yıkılması ise çifte standardı gözler önüne seriyor.

Müştemilata ulaşabildiler

Bol enter tuşlu yazılar yazan, ideolojik obsesyonu nedeniyle siyasi analizden mahrum olan, takipçilerini ucuz sloganlarla kandıran ve savunduğunu iddia ettiği değerler üzerinden ticaret yapmaktan hiçbir beis görmeyen Özdil’in, kaçak villası görülmemiş bir titizlikle yıkılıyor. 142 metrekarelik villanın eklentilerle 310 metrekareye çıkartıldığı villada, kaçak olan 168 metrekarelik kısmı 10 kişilik özel bir ekiple 9 gündür sökülüyor. Ekibin oldukça titiz davrandığı yıkımda ancak müştemilata kadar gelindiği öğrenildi. Yazılarında sosyal adaletten bahseden Özdil’in, 142 metrekarelik eve, 168 metrekare kaçak kısım eklemesi zihniyetinin kirliliğini ise gözler önüne seriyor.