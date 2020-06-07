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Gündem

Yılmaz Özdil’in villasına komik yıkım

Yurdumun fosilleşmiş solcularının gözde yazarı Yılmaz Özdil’in, son dönemin en büyük imar rantına imza attığı kaçak villasının yıkımı çok titiz bir şekilde halen devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:30:00 -
Yılmaz Özdil’in villasına komik yıkım

 Hakkı Bilir  İstanbul 

9’uncu gününe giren yıkım işlemini CHP’li Bodrum Belediyesi sadece izlemekle yetinirken, vatandaşın evinin bir saatte yıkılması ise çifte standardı gözler önüne seriyor.

Müştemilata ulaşabildiler

Bol enter tuşlu yazılar yazan, ideolojik obsesyonu nedeniyle siyasi analizden mahrum olan, takipçilerini ucuz sloganlarla kandıran ve savunduğunu iddia ettiği değerler üzerinden ticaret yapmaktan hiçbir beis görmeyen Özdil’in, kaçak villası görülmemiş bir titizlikle yıkılıyor. 142 metrekarelik villanın eklentilerle 310 metrekareye çıkartıldığı villada, kaçak olan 168 metrekarelik kısmı 10 kişilik özel bir ekiple 9 gündür sökülüyor. Ekibin oldukça titiz davrandığı yıkımda ancak müştemilata kadar gelindiği öğrenildi. Yazılarında sosyal adaletten bahseden Özdil’in, 142 metrekarelik eve, 168 metrekare kaçak kısım eklemesi zihniyetinin kirliliğini ise gözler önüne seriyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Kocasolak

M.kemal üzerinden milyoner olanlar kervsnına katılan yılmaz bidon kafa da muadilleri gibi işini iyi biliyor. Havadan kazan, Lüks yaşa, fakir edebiyatı yap. Müjdat ve ayşe nur var, onlar bundan da uyanık
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YALAN, İFTİRA, AHLÂKSIZLIKLA, MANİPÜLASYONLA KANDIRILAN ZAVALLI AHMAK, CAHİLLER SÜRÜSÜ

Yoldaşları S.Sakık bunlara " İT SÜRÜSÜ " diyor. Bunların gözüne hakîkati soksan yine görmek istemez, anlamak istemezler. İSLÂM, MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞINDA ATTALARINI, EBU CEHİLLERİ GEÇEN BİR GURUHTUR BUNLAR. Burada da mebzul miktarda bunlardan mevcuttur, REİSİN DEDİĞİ gibi İYOT GİBİ KENDİLERİNİ AÇIK EDİYORLAR. Şerlerinden ALLAH a sığınıyoruz. MUŞLUADAM
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