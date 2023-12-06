  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yılmaz Özdil’in ulusalcılığı, Nazlı Ilıcak’ın Fetöcülüğü!
Gündem

Yılmaz Özdil’in ulusalcılığı, Nazlı Ilıcak’ın Fetöcülüğü!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 11:42:00 -
Yılmaz Özdil’in ulusalcılığı, Nazlı Ilıcak’ın Fetöcülüğü!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Nazlı Ilıcak ve Yılmaz Özdil ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yılmaz Özdil’in ulusalcılığı, Nazlı Ilıcak’ın Fetöcülüğü!" başlıklı bir yazı yazdı.

İşte o yazı:

Nazlı Ilıcak tekrar cezaevine girmiş.

Niye girmiş, açıklamak çok mu zor?

Kendisi biliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avukatı biliyor..

Yok, onlar gerçeği açıklamak yerine..

Cezaevine girerken bile, operasyon çekiyorlar..

Fanatik kemalist Yılmaz Özdil’in, 2018 tarihli bir yazısı, internet dünyasında, işadamı Bülent Eczacıbaşı’na ait gibi paylaşılıyormuş da..

Bir hanım da böyle paylaşım yapmış.

Kendisini Nazlı Ilıcak, cezaevine girmeden önceki günün akşamında uyarmış:

“Bu yazıyı Eczacıbaşı yazmaz. Eğer bir işadamı bugün Türkiye’de böyle bir yazı yazmışsa boşuna dikta rejiminden söz ediyoruz demektir…”

Vay vay vay..

Ülkede dikta rejimi varmış..

Bu kesinmiş..

Dolayısı ile de, işadamlarının yazamayacakları şeyler varmış..

O yazıdaki ifadeleri bir işadamı yazarsa, dikta rejiminin olmadığı anlamına gelirmiş.

Bu da, muhteremlerin tezlerini çürütürmüş..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN....

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23