Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yılmaz Özdil’in ulusalcılığı, Nazlı Ilıcak’ın Fetöcülüğü!" başlıklı bir yazı yazdı.

İşte o yazı:

Nazlı Ilıcak tekrar cezaevine girmiş.

Niye girmiş, açıklamak çok mu zor?

Kendisi biliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avukatı biliyor..

Yok, onlar gerçeği açıklamak yerine..

Cezaevine girerken bile, operasyon çekiyorlar..

Fanatik kemalist Yılmaz Özdil’in, 2018 tarihli bir yazısı, internet dünyasında, işadamı Bülent Eczacıbaşı’na ait gibi paylaşılıyormuş da..

Bir hanım da böyle paylaşım yapmış.

Kendisini Nazlı Ilıcak, cezaevine girmeden önceki günün akşamında uyarmış:

“Bu yazıyı Eczacıbaşı yazmaz. Eğer bir işadamı bugün Türkiye’de böyle bir yazı yazmışsa boşuna dikta rejiminden söz ediyoruz demektir…”

Vay vay vay..

Ülkede dikta rejimi varmış..

Bu kesinmiş..

Dolayısı ile de, işadamlarının yazamayacakları şeyler varmış..

O yazıdaki ifadeleri bir işadamı yazarsa, dikta rejiminin olmadığı anlamına gelirmiş.

Bu da, muhteremlerin tezlerini çürütürmüş..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN....