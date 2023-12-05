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Gündem Yılmaz Özdil'in PKK-TTB tutarsızlığı! 'Sek içmeye devam mı?'
Gündem

Yılmaz Özdil'in PKK-TTB tutarsızlığı! 'Sek içmeye devam mı?'

Yeniakit Publisher
2023-12-05 20:20:00 - 2023-12-05 20:23:35
Yılmaz Özdil'in PKK-TTB tutarsızlığı! 'Sek içmeye devam mı?'

Türkgün gazetesinden Yıldıray Çiçek, PKK-TTB konusunda tutarsız bir duruş sergileyen Yılmaz Özdil'i tokat gibi sözlerle eleştirdi.

Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PKK savunucusu Pervin Chakar’ın elini öpmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirmişti.

Aynı Yılmaz Özdil PKK sevici TTB'ye kayyım atanmasını şu sözlerle hedef aldı: Korna çala çala, dörtlüleri yakarak, hastasını hastaneye acil servise getirip, tıbbı doktordan daha iyi bildiği için, teşhisi ve tedaviyi beğenmeyerek, doktoru döven, dünyadaki tek milletin… Türk Tabipler Birliği’ne kayyum atanmasını alkışlaması gayet normaldir.

Özdil'in tutarsızlığına tokat gibi sözlerle dikkat çeken Türkgün gazetesinden Yıldıray Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

Bu CHP’liler, Atatürkçülük adı altında bu kafayı nasıl yapıyor gerçekten çok merak ediyorum. Atatürk yaşasaydı idam edeceği bu tipleri, CHP baştacı yapıyor. Büyük Atatürkçü yazar (!) Yılmaz Özdil bile PKK’ya yardım ve yataklık eden TTB’ye kayyum atanmasına tepki göstermiş… Ey şaşkın Özdil! Özgür Özel sözde Kürdistancı operacının elini öptü diye tepki gösteriyorsun da daha beter durumdaki TTB konusunda Özgür Özel ile aynı noktada nasıl buluşuyorsun? Sek içmeye devam mı?
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