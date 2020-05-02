Yılmaz Özdil'in arsası yürüyor mu? Çarpıcı iddia

Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil’in Bodrum A… Sitesindeki evinin arazisinin parsel kaydırma yöntemi ile denize sıfır hale getirildiği ileri sürüldü.

Başka arsa sahiplerinin hakları gasp edilerek yapılan bu uygulamayı Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin gündeme getirdi. Hak sahipleri dava açmaya hazırlanırken Bodrum Belediyesi’nin bu hukuksuzluk karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak edildi.

İşte Zafer Şahin'in yazısından başlıklar:

"Ev değil saray yavrusu!"

"Mevzu yozdilli olunca konu bitmiyor. En son ilginç bir istihbarat ulaştı elime. Meğer bu çok değerli köşe yazarımızın Bodrum'da bir evi varmış. Lafın gelişi ev diyorum, bildiğiniz saray yavrusu.

Kendileri sözde sarayı sevmez, mütevazı takılırlar ama yaşam standartları Hollywood starlarından geri değildir.

Denize kaydırıldı, değeri katladı

Denize sıfır, 1 dönümlük arazi üzerine kurulu evin piyasa değeri 6-7 milyon dolar.

İddia o ki, bu evin üzerine kondurulduğu arsa aslında deniz kenarında değilmiş. Ama nasıl olduysa deniz kenarına doğru kaymış! Buna 'parsel kaydırma' deniliyormuş.

Arsa ayaklanmış denize gelmiş!

Yozdillinin arsası adete ayaklanmış ve aradaki yolu da aşarak denizin kenarına gelivermiş!

Hatta ismi lazım değil ünlü bir muhalif dizi oyuncusu için de aynı uygulama yapılmış. Arsası gerçekten deniz kenarında olan vatandaşların arsaları ise parsel parsel yana doğru kaymış!

Bodrum paşasına çağrımız!

Ne güzel Bodrum değil mi? Şimdi yeni Bodrum Paşamıza çağrım şudur. Bodrum'daki evinle ilgili bu iddialara cevabın nedir? Parsel kaydırma iddiaları doğru mu?"

2 bin 500 liraya kitap satmıştı

Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak 1881 adet olan 'Mustafa Kemal' kitabına ilişkin olarak çok sert eleştiri almıştı. Tüm eleştirilere rağmen kitabını savunan Özdil, " Elektrik faturası değil bu, almaya mecbur değilsin" diyerek yazı yazıp savunma yapmıştı.