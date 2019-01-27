Yılmaz Özdil'in ardından Sinan Meydan'ın 'Atatürk Etkisi' kitabı da raflarda yerini aldı Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabı ile giriştiği Atatürk sömürüsünü Sinan Meydan devam ettiriyor. Özdil'in aldatıcı bir pazarlama taktiğiyle milyonlar kazanmasını köşesinden izlemeye dayanamayan Meydan, daha önce yazdığı kitaplardan bazı değişiklikler yaparak ortaya çıkardığı kitabını 'Atatürk Etkisi' adıyla bastırdı.

Sinan Meydan'ın yeni çıkan 'Atatürk Etkisi' kitabı raflarda yerini aldı. Yılmaz Özdil'in aldatıcı bir pazarlama taktiğiyle satışı yapılan ve geçtiğimiz günlerde özel serisi 2 bin 500 liradan satışa çıkarılan Mustafa Kemal kitabının yaşattığı şok sürerken, Atatürk sömürüsünde geride kaldığını düşünen Sinan Meydan'dan beklenen atak geldi. Meydan'ın daha önceki Atatürk kitaplarında bazı değişiklikler yaparak 'Atatürk Etkisi' adıyla yeniden çıkardığı kitabı piyasaya sürüldü. Cumhuriyet ve Atatürk üzerinden para kazanmanın adeta bir sektör haline geldiği günlerde art arda piyasaya çıkan kitaplar, istismar ile para kazanmanın yeni yolu olarak gösteriliyor.

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