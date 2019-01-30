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Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 liralık kitabı çalıntı çıktı! "Bire bir kopyaladı"

Ünlü yazar Yılmaz Özdil'in geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 TL'den satışa sunduğu kitabına, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, kitabın kendilerinin makalelerinden alıntılandığını ifade ederek tepki gösterdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:43
Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 liralık kitabı çalıntı çıktı! "Bire bir kopyaladı"

Ünlü yazar Yılmaz Özdil'in geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 TL'den satışa sunduğu kitabına, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler kitabın kendilerinin makalelerinden alıntılandığını ifade ederek tepki gösterdi.

"Kaynakçasız bire bir kopyaladı"

Yılmaz Özdil'in çıkarttığı 1881 limitli kitabının 2 bin 500 liraya satılması bir yana, en çok gündem olan konulardan biri de kitabın kaynakçasız oluşuydu. Kitabın içindeki bilgilerin teyidi noktasında birçok soru işareti sosyal medyada tartışma konusu olurken, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Yılmaz Özdil'in kitabındaki bilgilerin derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak bire bir kopyalandığını açıkladı.

"Üzerinde 10 yıl çalıştık demişti"

Güler, "Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen,atıf yapılmayan, kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki... Sadece çok temel ve bariz olan 'aşırmaları' sizlerle paylaşmak istiyorum." paylaşımıyla Özdil'in makalelerinden kullandığı kısımları paylaştı. Özdil, kitabı için "Üzerinde 10 yıl çalıştık." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:43
  1. Güler
  2. Anıtkabir
  3. Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler
  4. Yılmaz Özdil

YORUM YAZ

  • GokTurkGokTurk13 dk önce
    Ne halt oldugunu bilmesek unlu diye yutturacaksiniz,Benim nazarim da bir hic,Fakat goruyorumki Akit her ne kadar elestirsede yinede buyuk deger veriyorki unlu diye manset atiyor.Bu ne lahana ne tursu,Saygilar
  • mikâil mikâil 13 dk önce
    bunlar atatürkü çala çala bitiremediler ama az kaldı bitirirler inşaallah.
  • mikâilmikâil15 dk önce
    ohhh ne alâ yesin sizi morella...
  • GÜNDERGÜNDER18 dk önce
    TÜRKIYEDE COOOK SALAK VAAR ÖZDIL CALIYOR SALAKLAR 2500 TL VERIP ALIYOR BÖYLE SALAKLARA DAYADIKCA ACILIR ACILIR BIR DAHA DAYARSAN BIRAZ DAHA ACILIR BEYIM BÖYLE SALAKLAR OLMASA ÖTEKI SAHTEKÄRLAR NASILGECIRECEK DEGILMI BRAVO ÖZDIL BAS OSURSUNLAR .
  • AdilAdil25 dk önce
    Dolandırıcılıktan dava açılmalı

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