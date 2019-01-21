0553 313 94 23

Yılmaz Özdil'den sonra sömürme sırası 'Pezevenk' Müjdat Gezen'de! Kitap çıkardı

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 24 Aralık'ta ifade veren Müjdat Gezen, 28 gün sonra "Haddini bil" kitabını piyasaya sürdü.

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:39
Yılmaz Özdil'den sonra sömürme sırası 'Pezevenk' Müjdat Gezen'de! Kitap çıkardı

Kemalistlerin ve Beyaz Türklerin hayran olduğu Yılmaz Özdil, Atatürk'ün adını kullanarak çıkardığı kitaplarla maddi gelir sağlamıştı, hatta 2 bin 500 liraya özel olarak hazırlanan M. Kemal kitabını piyasaya sürmeye hazırlanırken, yakın arkadaşı Müjdat Gezen de geri kalmadı.

İfadeye çağırıldığı cümleden kitap

Müjdat Gezen, geçtiğimiz aralık ayında Halk TV'de Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren sözler söylemiş, "Haddini bil" ifadesiyle dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 24 Aralık'ta savcılıkta ifade veren Gezen, bu durumu da fırsata çevirdi. Tiyatrocu, Yılmaz Özdil'in M. Kemal'in adını kullanıp para kazanması gibi ifadeye çağırıldığı, "Haddini bil" cümlesini kullanarak kitap çıkardı.

Hakaretlerin hesabının sorulmasına "Yargı işkencesi" dedi

Kitabın tanıtımında ise "Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor." cümlesi yer aldı.

"Pezevenk, yol gösteren demek" demişti

Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıllarda, "pezevenk" diye küfür etmiş, sorulduğunda da "Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demek" diyerek kendisini savunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 21:39
  1. Müjdat Gezen
  2. ifadeden sonra hemen kitap çıkardı
  3. Yılmaz Özdil
  4. atatürk
  5. Metin Akpınar
  6. Halk TV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Ayla'' Macaristan'da sinemaseverlerle buluştu
    1. ''Ayla'' Macaristan'da..
    2. Yılmaz Özdil'den sonra sömürme sırası..
    3. Bingöl'de ekipler yaşlı hasta için..
    4. Tarihi "Moro" referandumu
    5. Savaşın kapısı aralandı! 'İsrail'i..
    6. Zimbabve'de sendika lideri gözaltına..
    7. Şırnak'ta teröristlerin inlerine girildi
    8. Brüksel'de 3'lü doğal gaz müzakereleri
    9. Beşiktaş'tan flaş Quaresma kararı
    10. Kuzey Akım 2'nin yüzde 20'si tamamlandı
    11. Sahaya yıldırım düştü! 4 futbolcu öldü
    12. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    13. Fatih Portakal, CHP'ye isyan etti
    14. GÜNCELLEME - Kerç Boğazı'nda 2 gemi..
    15. İZBAN AŞ'de toplu iş sözleşmesi..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Akılalmaz olay! Evlerinde besledikleri..
    18. Bahreyn'de muhalif derneğin kapatılma..
    19. FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 4 kişi..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu