Yılmaz Özdil'den sonra sömürme sırası 'Pezevenk' Müjdat Gezen'de! Kitap çıkardı

Kemalistlerin ve Beyaz Türklerin hayran olduğu Yılmaz Özdil, Atatürk'ün adını kullanarak çıkardığı kitaplarla maddi gelir sağlamıştı, hatta 2 bin 500 liraya özel olarak hazırlanan M. Kemal kitabını piyasaya sürmeye hazırlanırken, yakın arkadaşı Müjdat Gezen de geri kalmadı.

İfadeye çağırıldığı cümleden kitap

Müjdat Gezen, geçtiğimiz aralık ayında Halk TV'de Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren sözler söylemiş, "Haddini bil" ifadesiyle dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 24 Aralık'ta savcılıkta ifade veren Gezen, bu durumu da fırsata çevirdi. Tiyatrocu, Yılmaz Özdil'in M. Kemal'in adını kullanıp para kazanması gibi ifadeye çağırıldığı, "Haddini bil" cümlesini kullanarak kitap çıkardı.

Hakaretlerin hesabının sorulmasına "Yargı işkencesi" dedi

Kitabın tanıtımında ise "Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor." cümlesi yer aldı.

"Pezevenk, yol gösteren demek" demişti

Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıllarda, "pezevenk" diye küfür etmiş, sorulduğunda da "Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demek" diyerek kendisini savunmuştu.