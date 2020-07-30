Yılmaz Özdil'den skandal bayram mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu hutbede, "Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar." ifadelerini kullandı. Hutbeyi hazmedemeyenler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya Camii'nin ve vakfının korunmasına ilişkin yayınladığı vakfiyesini hatırlatan Erbaş'ın 'Atatürk'e lanet okuduğu' iddiasında bulundu.

"Lozan’ın yıldönümünde Atatürk’e lanet okuyan, Türk milletinin diyaneti olabilir mi?" şeklinde sözler sarf eden Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ise hazımsızlığını devam ettirerek skandal bir bayram mesajı yayımladı.

Villasında tespit edilen kaçak eklentiler nedeniyle büyük tepki toplamasıyla bilinen ve 'asrın kaçakçısı' şeklinde eleştirilen Yılmaz Özdil, Ali Erbaş'a küstahça hakaret ettiği tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Asrın nankörü Ali Erbaş hariç, herkesin bayramını kutlarım, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim"

İşte o tepki çeken tweet: