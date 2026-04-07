Yılmaz Özdil’den İmamoğlu göndermeli veda: Hırsıza hırsız demeye devam edeceğim!

İkinci kez geldiği Sözcü Grubu’nda ilk iş olarak onlarca gazeteciyi sessiz sedasız kapının önüne koyan Yılmaz Özdil, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile girdiği polemik nedeniyle ikinci kez sessiz sedasız Sözcü’den istifa etti.

Özdil, istifası sonrasında Youtube kanalından yaptığı açıklamada kullandığı “Guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, altı oka çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan özgürce devam edeceğim” sözlerinin Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ile iki ismin CHP’ye çöken yandaşlarına yönelik olduğu iddia edildi.

HERKES YAKINDA GÖRECEK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın CHP’ye yönelik eleştirilerine karşı söylediği "Neyi nerede ve ne zaman yapacağımızı sana sorarak mı yapacağız? CHP'nin anahtarını sana verelim, sen arzu ettiğin gibi yönet" tepkisinin ardından kanaldan ayrılan Yılmaz Özdil, programında şunları söyledi: “Sözcü grubundan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşmamıza bile pek gerek kalmayacak. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek. Tıpkı 2023'te olduğu gibi Sözcü’de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Ekrandan ve gazeteden ayrıldım ama meslekten ayrılmadım. Bağımsız gazeteciliğe YouTube’da devam edeceğim. Çok şükür ki YouTube'a hiçbir parti veya hiçbir parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor.”