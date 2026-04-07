Esrarlar, haplar... İşte ünlülerin evlerinde ele geçirilenler
İstanbul merkezli yürütülen dev narkotik operasyonunda, magazin dünyasının yakından tanıdığı çok sayıda isim sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aralarında popüler şarkıcılar ve oyuncuların da bulunduğu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; esrar, uyuşturucu haplar ve reçeteli kırmızı haplar ele geçirildiği belirtildi.
Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında şarkıcı Simge Sağın'ın da bulunduğu, oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Melek Mosso, şarkıcı Deha Bilimler, Şarkıcı Mustafa Ceceli, şarkıcı Ersay Üner, şarkıcı Bengü Erden, Milli Binici ve Tasarımcı Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Türk DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan bulunuyor.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.
Gündem
