Esrarlar, haplar... İşte ünlülerin evlerinde ele geçirilenler
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul merkezli yürütülen dev narkotik operasyonunda, magazin dünyasının yakından tanıdığı çok sayıda isim sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aralarında popüler şarkıcılar ve oyuncuların da bulunduğu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; esrar, uyuşturucu haplar ve reçeteli kırmızı haplar ele geçirildiği belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde çok sayıda ünlü gözaltına alındı. Melek Mosso isimli şarkıcının evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında şarkıcı Simge Sağın'ın da bulunduğu, oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Melek Mosso, şarkıcı Deha Bilimler, Şarkıcı Mustafa Ceceli, şarkıcı Ersay Üner, şarkıcı Bengü Erden, Milli Binici ve Tasarımcı Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Türk DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan bulunuyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

Yorumlar

Cengiz selçuk

Bu kişilerin vatana millete ne faydası var ki

Vahap

Bu camia tamamen bitmiş ve kokuşmuş .
