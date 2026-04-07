  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist cephede işler iyice karıştı: 4 israil askeri casusluk şüphesiyle gözaltına alındı! Türkiye'nin en büyük düşmanları omuz omuza! İsrail ile Yunanistan arasında yeni anlaşma! 'Bugün İran'a en yoğun saldırı yapılacak' 7 Nisan 1983: Ahmed Davudoğlu Hoca'nın vefatı (Son dönem âlimlerinden) 7 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi Terör saldırıları devam ediyor! Tahran'da patlama sesleri duyuldu Rusya'dan İran'a destek iddiası! Hedef listesi verdi Terör devleti hedefleri onayladı! Geri sayım başladı Kuveyt’teki Ali el-Salim Üssü’ne İHA saldırısı iddiası! 15 Amerikan askeri yaralandı Hizbullah, katil sürüsüne ait 52 hedefi vurdu
Gündem
Gündem

Ramazan Hoca beraat etti! Kumpasçılar hesap versin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ramazan Hoca beraat etti! Kumpasçılar hesap versin

Manisa’da ders sırasında Atatürk’e hakaret ettiği iftirasıyla tutuklanarak cezaevine atılan ve kamuoyunun baskısıyla tahliye edilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak’ın haklılığı nihayet tescillenirken, kumpas kuranların yargılanması çağrısı yapıldı.

HABER MERKEZİ

Manisa’da ders sırasında Atatürk’e hakaret ettiği iftirasıyla tutuklanarak cezaevine atılan ve kamuoyunun baskısıyla tahliye edilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak’ın haklılığı nihayet tescillendi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun gereği soruşturma açılan Ramazan Avuşmak öğretmen, hakkındaki suçlamalardan beraat etti. Ramazan ayında birkaç öğrencinin ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi olduğu belirtilen Aylin İstanbul adlı müdür yardımcısının iftirasıyla hukuksuz şekilde tutuklanan ve Manisa Sulh Ceza Hakimliğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen Ramazan Avuşmak Hoca hakkında, somut deliller bulunmaması sebebiyle ilk celsede beraat kararı verildi. Kumpas mağduru 34 yıllık öğretmenin beraat alması kamuoyunda büyük bir mutluluğa sebep olurken; avukatlığını Av. Emre Tekmen ile Av. Muhammed Türkoğlu ve Av. Yunus Ari üstlendi.

 

SAHİP ÇIKAN OLMADI

Duruşmayı izleyen Gazeteci Yazar Serdar Arseven, şunları söyledi: “Savcı, Ramazan Hocanın beraatini istedi. Mahkeme de beraat kararı verdi. Böylece Ramazan Hocaya kumpas kurulduğu ortaya çıktı. Tabii bundan sonra kumpasçılara davalar açılacak. Onların üzerine gidilecek. Bu vesileyle kimin samimi Müslüman olduğu, kimin muhafazakâr olduğu, kimin de yapmacık olduğu, kimin paracı pulcu, kimin ihaleci olduğu da ortaya çıktı. Maalesef bizim mahalleden bir insanın başına bir kumpas, bir sıkıntı geldiği zaman sahip çıkan çok az oluyor. Ama karşı mahalleden birisinin başına bir şey geldiği zaman haksız bile olsa sonuna kadar savunuyorlar. Onun için hiç kimse CHP trollerine falan yüklenmesin. Onlar kendi davalarının mücadelesini sonuna kadar veriyorlar. Muhafazakâr kesimin bu kadar medya grubu var. Bu kadar plazaları, büyük imkânları olan medya gruplarımız var. Bu kadar medya mensubumuz var. Ama Ramazan Hocanın duruşmasına kimse gelmedi. Şimdi de havasını atsınlar desinler ki; bizim sayemizde oldu. Ben bizim mahallenin medyasının bu olay ışığında başını iki elinin arasına alıp düşünmesini tavsiye ediyorum.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Köylü

Serdar Arseven, iyiki varsın samimi bir müslüman olduğuna şahidim seni yürekten tebrik ediyorum.

Allah razı olsun serbest bırakanlardan Allah ne dilekleri varsa

Amin amin amin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23