Erdoğan’ın fotoğrafını indirme provokasyonu

HABER MERKEZİ

Mamak Belediye Meclisi’nde göreve gelir gelmez hizmeti unutup provokasyona soyunan CHP’li Ali Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını duvardan indirerek büyük bir provokasyona soyundu. Küstahlıkta sınır tanımayan Deniz, fotoğrafı AK Parti grubuna götürerek çirkin tavırlar sergiledi. Hadsizlik “Milli iradeye açık bir saldırı” olarak yorumlanırken, yaşanan rezalet kamuoyundan büyük tepki topladı.

İLK İCRAATI

Mamak Belediye Meclisi, Nisan ayının ilk toplantısını Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetim kadrosu ve komisyon üyeleri belirlendi. CHP’li Mamak Belediyesi’nde Meclis 2. Başkanvekili Ahmet Zengertaş görevden alınırken yerine Ali Deniz getirildi. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz’e yakınlığı ile bilinen Ali Deniz’in ilk icraatı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın odadaki fotoğrafını indirmek oldu. CHP’li Deniz, bununla da yetinmedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını AK Parti grubuna getirerek, “Reis’inizin doğum gününde hediye veremedik şimdi kabul edin” diyerek dalga geçen tavırlar sergiledi.

DEDETAŞ’IN İZİNDE

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu’nun veliahtı olarak pazarlanan CHP’li Sinem Dedetaş’ın başkanlığını yaptığı Üsküdar Belediyesi’ne bağlı “Üsküdar Vakıfbank Spor Sarayı’nda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı da hazımsız CHP’lilerce indirilmişti. Yönetmelik gereği kamu binalarında mevcut cumhurbaşkanının 50 x 70 santimetre ebadındaki renkli portrelerinin asılması gerekirken, CHP’li yöneticilerin bu tabloları indirmesi ‘milli irade hazımsızlığı” olarak değerlendirildi.