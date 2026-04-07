Bu görüntü Türk kadınını temsil edemez! Mayo ile sahneye çıkmak çağdaşlıksa, ben gericiyim!

TV100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, şarkıcı Hadise’nin iç çamaşırı ile sahneye çıkmasını modernlik ve çağdaşlık olarak niteleyince Sinan Burhan bu nitelemeye tepki gösterdi. “Bu çağdaşlıksa ben gericiyim” diyen Burhan şöyle devam etti: Kadının metalaştırılarak sömürülmesi toplumsal değerlerimize de zarar veriyor. Neşet Ertaş, Ahmet Kaya, Zülfü Livaneli, Ahmet Özhan, Sezen Aksu kıyafetleri ya da özel yaşamaları ile değil hep ürettikleri eserle gündeme geldiler. ‘Ben Türk Kadınını temsil ediyorum’ diyor. Geç bunları. Buradan soruyorum, Nene Hatun, Kara Fatma bu kıyafetleri mi giydi? Annelerimiz kardeşlerimiz bu kıyafetleri mi giyiyor? Sen Türk kadınını temsil edemezsin, Türk kültürünü, Türk gençliğini dejenere etmek için uluslararası bir projenin aparatısın.”

SEN AHLAK BEKÇİSİ MİSİN?

Burhan’ın “Bana ister gerici deyin, ister yobaz deyin, bu görüntü Türk milletini temsil etmez” sözleri üzerine Yarkadaş ise, “Sinan Burhan sen ahlak bekçisi misin? Bırakın özgürce dans etsinler, özgürce giyinsinler” diyerek Hadise’nin mayolu kıyafetini normal bulduğunu söyledi.