Teknoloji
iPhone 18 Pro Max ile yeni dönem: Tek şarjla günler mümkün mü?

iPhone 18 Pro Max ile yeni dönem: Tek şarjla günler mümkün mü?

İddialara göre Apple, iPhone 18 serisinde büyük bir tasarım devrimi yapmayı planlamıyor. Yani dış görünüşte çok farklı bir model beklenmiyor. Asıl değişiklikler cihazın içinde, yani donanım tarafında olacak.

Özellikle iPhone 18 Pro Max modelinde batarya kapasitesinin ciddi şekilde artırılması bekleniyor. Bunun için telefonun biraz daha kalın ve ağır olması söz konusu olabilir. Ama bunun karşılığında kullanıcılar çok daha uzun pil ömrü elde edecek.

Ayrıca yeni nesil A20 ve A20 Pro işlemcilerle birlikte Apple’ın kendi geliştirdiği C2 5G modem de kullanılabilir. Bu da performans ve bağlantı tarafında önemli iyileştirmeler anlamına geliyor.

Kısacası Apple bu seride “görünüşten çok performans ve pil” odaklı bir yaklaşım benimseyecek gibi duruyor. Yani biraz daha kalın bir telefon olabilir ama karşılığında daha güçlü ve daha uzun süre dayanan bir cihaz sunulacak.

Eğer batarya gerçekten hissedilir derecede artarsa, çoğu kullanıcı kalınlık ve ağırlığı çok da sorun etmez. Çünkü günümüzde en büyük beklenti zaten uzun pil ömrü.

 

