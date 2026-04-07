SON DAKİKA
Bakan Gürlek Mart ayı rakamlarını verdi! 729 operasyonda 2 bin 996 tutuklama
Bakan Gürlek Mart ayı rakamlarını verdi! 729 operasyonda 2 bin 996 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mart ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik düzenlenen 729 operasyonda 2 bin 996 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarının, gençleri bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü tehlikeler olduğunu belirterek, "Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte; bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. 2026 yılı Mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş; 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" dedi.

 

'EN FAZLA İŞLEM YAPILAN İL İSTANBUL'

Operasyonların büyük çoğunluğunu uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonların oluşturduğunu aktaran Gürlek, "669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda 1608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu başarılı operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

