Paskalya geldi laiklik gitti

Buğra Kardan İstanbul

Kurulduğu günden beri milletin mukaddes değerleri ile savaşan CHP’liler Hristiyanların “Paskalya” bayramına gelince yumurta tokuşturmak için sıraya girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, papazları tek tek ararken, Ramazan ayında oruç tutanlar için öğle molasını kaldıran İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve illegal İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan’ın ayağına gitti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Kuzguncuk’ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da Surp Astvazazin Kilisesi, Surp İstepanos Kilisesi ve İtalyan St. Antuan Kilisesi’ni ziyaret etti.

SİNEM, YUMURTA TOKUŞTURDU

CHP Şişli İlçe Başkanlığı üyeleri ise Surp Vartanants Ermeni Kilisesi’ndeki ayine katıldıktan sonra Paskalya çöreği ikramında bulundular. Hacı uğurlama alanını kaldırtıp yerine Noel pazarı kurdurtan ve Ramazan’da twerk şov yaptıran Sinem Dedetaş ve Ayşegül Ovalıoğlu yumurta tokuşturarak papazlarla fotoğraf çektirdi. Özgür Özel de Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Kazancıyan ve Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili ve Ruhani Reisi Orhan Çanlı’yla görüştü. Özel ve ekibi, ayrıca peş peşe Paskalya paylaşımları yaptı.

“TEK SORUNLARI DEĞERLERİMİZ”

CHP’nin tavrını Akit’e değerlendiren Sosyolog Adnan Kalkan ise, şunları söyledi: “Laiklik kavramını İslâm düşmanlığı olarak algılayanlar, diğer dinlere karşı gayet şefkatli ve muhabbetliler. İşte CHP’lilerin Paskalya hassasiyetleri ortadadır. Ramazan ayında okullarda milli ve manevi değerlerimize uygun gönül ilkesiyle faaliyet yapılırken bunlar hakaret ederler. Ülkenin milli ve manevi değerlerine düşmandırlar. Diğer taraftan Cadılar bayramını kutlar, Paskalya kutlamaları gereği hoşgörü kimliğine bürünürler. Hristiyanlara yaranmak için yarışan azgın azınlığın temsilcileri, neslimizin değerlerini öğrenmesini tahammül edemezler. Eskiden de böyleydiler şimdi de böyleler. Lâkin biz, bunlar tarafından susturulmuş, kan kusturulmuş, nedensiz yere zindana atılmış, bin bir türlü işkenceye maruz bırakılmış olsa da bu vatana ve bu millete hizmet eden ecdadımızdan daha büyük bir gayretle ülkenin evlâtları için çalışacağız. Kurtarıcı ruh gibi ülkenin evlâtlarını milli ve manevi değerleriyle yetiştireceğiz. Bunlara rağmen Nesli İhyâ Medeniyeti İnşâ Mefkûremize hizmete devam edeceğiz.”

“AZGIN AZINLIK YAKIŞANI YAPIYOR”

TÜM-DİN-GÖR-DER Genel Başkanı Metin Kaçar da şunları söyledi: “CHP’lilerin kiliselere koşmalarını yadırgamıyoruz. Çünkü ‘Ramazan’ veya ‘Kurban’ denince rahatsız olan bu arkadaşlar, kendilerine verilen görevi ifa ediyorlar. Görevi ne? Müslümanlarla kavga etmek, Hristiyanlar ve Yahudilerle kucaklaşmak. Hiç şaşırmıyoruz. Çünkü azgın azınlık bildiğini okuyor. Bizi ve bizi biz yapan değerleri yerden yere vururken başkalarını memnun etmek için kılıktan kılığa giriyor. O nedenle CHP’lilerin Paskalya coşkularında bizim için tuhaf bir durum yok. Bu bayramlarda CHP’lilerce yapılan paylaşımlara şahit olmuyor muyuz? Yine kiliselere ve havralara akın edenlere tanık olmuyor muyuz? Gelinen aşamada bizim dini bayramlarımızı tebrik edemeyenlerin Paskalya bayramı için seferber olmaları anlamlı değil mi? Bizim Ramazan ayımızda oruç ve ilahi tartışması çıkaranların Paskalya için yumurtaları tokuşturmaları manidar değil mi? Hülâsa azgın azınlık, ‘Açıktan İslâm düşmanıyız’ diyemediğinden bizim ibadetlerimize laf atarak saldırırken Hristiyanlara ve Yahudilere de büyük saygı, hoşgörü gösteriyor. Bu, ne büyük bir çelişki!”