Yılmaz Özdil'den hükümete skandal ima! Yazıklar olsun sana

Sözcü gazetesinin algı operasyoncusu yazarı Yılmaz Özdil, yine akıl almaz bir çarpıtmaya imza attı. Hükümetin depreme yönelik hiçbir tedbir almadığını ima eden Özdil, daha da ileri gidip, yetkililerin bu işi "tınlamadığını" savundu.

Özdil, "Bu kadarına da pes" dedirten yazısında "Hiç düşündünüz mü 'ağıt' niye Türk geleneğidir? Burası deprem ülkesi. Bu gerçeğimize uygun yönetilmemiz gerekiyor. Yüzlerce ölüyoruz. Binlerce ölüyoruz. Onbinlerce ölüyoruz. Tınlayan yetkili yok. E çaresizce, bize ne kalıyor? Ağıt" dedi.