Yılmaz Özdil'den CHP'ye cami tepkisi: Sadece heykel yapmıyoruz demek için açtılar

31 Mart'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala CHP'den muhafazakar seçmenlerden oy istemeye yönelik bir hamle geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen birlikte Eskişehir’de 100. Yıl Camisi Tesisleri'ni açtı.

Ancak bu açılış bazı CHP'liler tarafından eleştirildi.

Bu isimlerden biri de Yılmaz Özdil oldu.

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Gazeteci Özdil, CHP'nin yaptığı cami açılışına tepki gösterdi.

"AK Parti seçmenine şirin görünmek için, bakın sadece heykel açmıyoruz diyebilmek için"

AK Parti seçmenine şirin görünmek için cami açıldığını söyleyen Yılmaz Özdil, CHP'nin bunu sadece 'heykel yapmıyoruz' diyebilmek için faaliyete soktuğunu belirtti.

Açılışın Ramazan ayına denk getirilmesinin de planlı olduğuna vurgu yapan Özdil, Özgür Özel’e “Bakın görüyorsunuz bizim de dini hassasiyetlerimiz var diyebilmek için, aklınca AK Parti seçmenine şirin görünmek için, bakın sadece heykel açmıyoruz diyebilmek için. Tam Ramazan ayına denk getirilerek, tam ramazanın ilk cumasına denk getirilerek törenle açılacağı caminin ismi ne biliyor musunuz? 100. Yıl Camii. Bu mudur Cumhuriyeti kuran, Cumhuriyet Halk Partisinin 100. Yıl vizyonu?" sözleriyle yüklendi.

Sözlerine devam eden Özdil, CHP'nin AK Parti'yi taklit ettiğini söyledi.

"Tek eksiğimiz camiydi çünkü, her şeyimiz tamam cami sayımız yetersizdi hamdolsun CHP tamamladı"

Özdil, Diyanet'in yapması gereken caminin CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına da karşı çıktı.

Özdil, "Demek ki bu, 100. Yıl Camisi. İleride bugünleri okumak isteyen gençlerimiz açıp bakacak. Cumhuriyet’i kuran kendi ismi bile öyle olan CHP, Cumhuriyet’in 100. Yılına damga vuracak cami yapmış. Tek eksiğimiz camiydi çünkü, her şeyimiz tamam cami sayımız yetersizdi hamdolsun CHP tamamladı. AK Parti camilerimizi siyasete alet ediyor dedik, camiye siyaset sokuyoruz diye isyan ediyoruz yıllardır. CHP gitti bunu taklit etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 8 milyon, Diyanet’in bütçesi Eskişehir’in bütçesinin 12 misli kardeşim, bunlar hala cami açılışı yapıyor." dedi.