Yılmaz Özdil’den Albayrak çiftine yönelik çirkin paylaşıma tepki

Bakan Albayrak’ın dördüncü kez baba olduğunu kişisel sosyal medya hesabından açıklaması sonrası eşi Esra Albayrak’ı hedef alan çirkin paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yılmaz Özdil de Esra Albayrak’a yapılan hakaretlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Siyasi veya herhangi bir gerekçeyle..."

Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Siyasi veya herhangi bir gerekçeyle değerli Esra Albayrak’a, bir kadına, bir anneye, dünyaya gelmiş bir bebeğe yönelik hakarette bulunanlar, belki nüfus cüzdanı taşıyor olabilirler ama insan olmaları mümkün değil.