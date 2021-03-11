Yılmaz Özdil'den adliyeye seyahat Sözcü'ye edebiyat

CHP'nin medyadaki tatikçisi Sözcü'de köşe karalayan "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil bugünkü yazısında yine algı operasyonu yaparak yaygara koparmaya çalıştı.

Her fırsatta AK Parti hükümetine türlü iftira ve yalanlarla nefret kusan Özdil, bugünkü "İzninizle" başlıklı köşe yazısında sanki kendisine yazı yazdığı için ceza veriliyormuş gibi bir algı oluşturarak şunları kaydetti:

"Yazı yazmam gereken saatte yine adliyedeyim, yazı yazıyoruz diye habire ifadeye çağırılıyoruz, habire duruşmaya çağırılıyoruz, bir yazı eksik yazarım bari, adliyeye bir gün eksik gelirim."

Sıkışınca hemen mağdur edebiyatına başvuran ve işin içinden sıyrılmaya çalışan Özdil'in bu hareketi geçmişte yaptığı bir açıklamayı yeniden akıllara getirdi.

Daha önce de mağduru oynamıştı

Yılmaz Özdil, 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ettiği dönemde dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar hakkında hakaretvari sözler sarfetmiş ve 5 ay hapis cezası almıştı.

Katıldığı bir televizyon programında "Hulusi Akar’la gezmeye gitmem, savaşmaya hiç gitmem" diyerek aklınca Hulusi Akar'ı itibarsızlaştırmaya kalkan Özdil kuyruğunu kıstırınca her zaman yaptığı gibi yine mağduru oynamıştı.

Kurnazlık peşinde koşan Özdil, "Hulusi Akar'la gezmeye gitmem" dediği için ceza aldığını iddia etmişti. Ancak "Hulusi Akar'la gezmeye gitmem" dediği için değil, "Savaşa bile gitmem" dediği için ceza alan Özdil, bununla da yetinmeyerek ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürmüştü.

Hulusi Akar hakkında "onur kırıcı" ifadeler kullanıp edepsizlik yapan ancak buna rağmen haklıymış gibi üste çıkmaya çalışan Özdil'e Sözcü'den de destek gelmişti.

Sözcü, "'Akar'la gezmeye gitmem' diyen Özdil'e 5 ay hapis" manşetini atmıştı.