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Siyaset Yılmaz Özdil Zekeriya Yapıcıoğlu'nu mücahid Kassam üzerinden hedef aldı!
Siyaset

Yılmaz Özdil Zekeriya Yapıcıoğlu'nu mücahid Kassam üzerinden hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 17:03:00 -
Yılmaz Özdil Zekeriya Yapıcıoğlu'nu mücahid Kassam üzerinden hedef aldı!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da Gazzeli mazlumlara destek vermek için düzenlediği mitingde sahneye Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen gençlerle çıktı. Yapıcıoğlu malum çevrelerin hedefi haline geldi.

Yılmaz Özdil, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu isim kullanmadan hedef aldı.

Ümmetin izzetini Gazze'deki direnişiyle ayakta tutan Hamas'a "terör örgütü" imasında bulunan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü ilan edildiği Türkiye’de, Hamas üniformasıyla, yüzleri maskeli, canlı bomba yelekleriyle siyasi parti mitingi yapılıyor… Delirdi mi bu ülke? Ankara’da aklı başında bir tane insan kalmadı mı?

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