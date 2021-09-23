Yılmaz Özdil tokada doymuyor! Hem Atatürk'ün izinde hem paranın peşinde

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Türk basın tarihinin gördüğü “en yüzsüz gazeteci”lerden biri olan Yılmaz Özdil, kemalistler üzerinden milyonlarca TL kazandı. Mustafa Kemal’le ilgili, başta Vikipedi olmak üzere internet üzerinden derlediği sıradan bilgileri bir araya getirip köşe yazısı formunda kitap çıkaran ve kitapların tanesini 2 bin 500 liraya satan Özdil, söz konusu kitaptan daha fazla vurgun yapmak için elinden geleni ardına koymuyor.

Mustafa Kemal’in sevdiği yemek gibi tarihi değerlendirmede ve tarih şuuru oluşturmada hiçbir faydası olmayacak bilgilerle çocukların kafasını dolduran ve gereksiz malumatların da yer aldığı kitaplar üzerinden kemalistleri “tokatlayan” Özdil, Mustafa Kemal’in izinden gittiğini ileri sürüp para kazanmak için her türlü yöntemi deniyor.

Çocuklar için ‘Mustafa Kemal’ isimli kitabının özel serisini çıkaran Özdil, son hareketiyle de tepkileri yine üzerine çekti. Özdil, kitabın satışları azalınca indirime gitti.