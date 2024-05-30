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Gündem

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-30 11:36:00 - 2024-05-30 12:09:32

CHP yandaşı, “Kemalist tokatçısı” Yılmaz Özdil, bazı gazetecilere CHP'nin para akıttığını açıkladı.

Mustafa Kemal üzerinden hem köşe yazarlığı hem de kitap satışı yapıp milyonları cebe indiren ve “Kemalist tokatçısı” namıyla tanınan Yılmaz Özdil, yandaşı olduğu CHP’nin büyük hinliğini ifşa etti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalından paylaştığı bir videoyla Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve bazı meslektaşlarını topa tuttu. Özdil, Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçebilmek için parasının da olmadığını söyledi.

Özdil, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu’nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun “Delegeler aday gösterirse bir sonraki kurultayda genel başkanlığa adayım” ifadelerine Özdil, “Kemal Kılçdaroğlu’nun şansı sıfır. Çünkü parası yok” dedi.

Özdil, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde CHP Genel Merkezi’nden ve CHP’li belediyelerden para aktarılarak oluşturulan ‘Kılıçdaroğlu medyası’ndan da bahsetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazetecilere para veriliyor

İsim vermeyen Özdil, bazı gazetecilere Genel Merkez ve belediyelerin etkinliklerine davet edilerek para verildiğini öne sürdü.

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Yorumlar

Millet

Günaydın bay Özdil.

Chp

Milletin parasıyla saltanat sürenler için hukuk birşey yapmayacak mı?
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