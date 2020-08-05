Yılmaz Özdil Kemalistlere müjdeyi verdi! Yakında yenisiyle geliyor... ‘Yeni tokat’ loading

Mustafa Kemal üzerinden duygu sömürüsü yaparak köşeyi dönen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Kemalistleri tokatlamaya doyamadı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü, “Mustafa Kemal” isimli kitabının tuttuğunu görünce özel baskı çıkaran ve tanesini 2500 TL’ye satan Yılmaz Özdil, yeni vurgun planlarını yaptı.

Özdil, yeni kitabı için Sözcü'deki yazılarına ara verdi. Bugün köşe karalamayı bırakan Özdil, şunları yazdı:

“Bir yaz daha geçti hiçbir şey anlamadan, oysa yapacak ne çok şey vardı ve ne kadar az zaman” diyor, büyük usta Murathan Mungan…

Pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığım özel işlerimi halletmek, Ekim ayında çıkacak yeni kitabımın son okumasını yapmak ve yaz bitmeden biraz tatil için izninizle, vakit tamam.