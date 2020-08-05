  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yılmaz Özdil Kemalistlere müjdeyi verdi! Yakında yenisiyle geliyor... ‘Yeni tokat’ loading

"Profesyonel Kemalist tokatlayıcısı" Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal kitabı üzerinden cebe indirdiği milyonları az buldu. Özdil Sözcü'deki yazılarına yeni kitabını tamamlamak için ara verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:35:00 - 2020-08-05 17:14:23
Yılmaz Özdil Kemalistlere müjdeyi verdi! Yakında yenisiyle geliyor... ‘Yeni tokat’ loading

Mustafa Kemal üzerinden duygu sömürüsü yaparak köşeyi dönen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Kemalistleri tokatlamaya doyamadı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü, “Mustafa Kemal” isimli kitabının tuttuğunu görünce özel baskı çıkaran ve tanesini 2500 TL’ye satan Yılmaz Özdil, yeni vurgun planlarını yaptı.

Özdil, yeni kitabı için Sözcü'deki yazılarına ara verdi. Bugün köşe karalamayı bırakan Özdil, şunları yazdı:

“Bir yaz daha geçti hiçbir şey anlamadan, oysa yapacak ne çok şey vardı ve ne kadar az zaman” diyor, büyük usta Murathan Mungan…

Pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığım özel işlerimi halletmek, Ekim ayında çıkacak yeni kitabımın son okumasını yapmak ve yaz bitmeden biraz tatil için izninizle, vakit tamam.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Naim

Tokat ci işini biliyor kaçak villa si yiklinca bu zararı bir yerden karşılamayı hiç düşünmeye gerek yok patlatir bir ilkokul seviyesinde yazılmış bir ataturk kitabı olur biter nasılsa yiyecek keriz çok bence çok akıllı bir ataturk istmarcisi bu sayede bir villa daha alır Halkçı geçinen Bidon kafa
  • Yanıtla

serdar-1.

Özdil,kitaplardan kazandığının büyük bölümünü(tamamına yakınını) ATATÜK'çü derneklere vakıflara bağışlıyor,alıp cebine koymuyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı