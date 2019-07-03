0553 313 94 23

Yılmaz: "Mersin’de milli yüzücüler yetiştirmek istiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Atatürk’ün ’Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünü hatırlatarak, "Yüzme eğitimleri ile milli yüzücüler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15
Yılmaz: "Mersin’de milli yüzücüler yetiştirmek istiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Atatürk’ün ’Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünü hatırlatarak, "Yüzme eğitimleri ile milli yüzücüler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.


Yılmaz, 2019 sezonu yaz okulları kapsamında düzenlenen yüzme kurslarının açılışını gerçekleştirdi. Programın açılışında konuşan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, “Şimdi çocuklar için tatil yapma, spor yapma zamanı. Çocuklarımız yıl boyunca çalıştılar, yaz tatiline girdiler. Yaz tatillerini yüzme öğrenerekdeğerlendirmeleri çok güzel. Çocuklarımız, bir sporun tekniğini öğrenir ve yapabilirse özgüveni gelişir, sportmen kişiliğiyle toplum içerisinde öne çıkar. Biz de çalışmalarımızla bunu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


“Toroslar’da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın istiyoruz”


Yaz okulları kapsamında açılan yüzme kursuna ilginin fazla olmasından mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, “Buradan bir çocuğumuzun bile bu sporu profesyonel bir şekilde yapmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Ve ben eminim çocuklarımızın arasından birçok lisanslı sporcu, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak. Bizi de gururlandıracaklar inşallah. Ben çocuklarımıza güveniyorum. Bizim de görevimiz bu çalışmaları devam ettirmek ve geliştirmek. Bu tabloyu gördükçe, çocuklarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülecek ve mutlu olacağız. Kurslarımızda emeği geçen personelimize, antrenörlerimize ve çocuklarını bilinçli bir şekilde spor aktivitelerine gönderenailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Yılmaz, programda çocuklarla sohbet ederek kendilerine yüzme bonesi hediye etti.


Çukurova Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda uzman antrenörler eşliğinde verilen yüzme kursları, 4 haftalık 2 etaptan oluşuyor. Yaklaşık bin 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurstan 7-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler faydalanıyor.


19 Temmuz’da bitecek birinci etap kurslarının ardından 2’nci etap kursların kayıtları ise 10 Temmuz’da başlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla İŞKUR’dan örnek hizmet binası
    1. Muğla İŞKUR’dan örnek hizmet binası
    2. 40 bisikletli bisiklet kültürünü..
    3. Boydak Holding’den Başkan Öztürk’e..
    4. Ayazma ve Hoşdere konutları da tamam
    5. FETÖ'nün futbol yapılanması davası
    6. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    7. “Desteğin devam etmesini bekliyoruz”
    8. Zarif’ten Avrupa’ya sert eleştiri!..
    9. Yahyalıspor Erkan Demirel ile devam..
    10. Hurda teşviki devam ediyor
    11. Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına..
    12. Türkiye’nin teminatına rağmen ABD..
    13. Görenler şaşırıp kalıyor! 4 metrelik..
    14. KAYSO Erbil’de Düzenlenen Ticaret ve..
    15. Yılmaz: "Mersin’de milli yüzücüler..
    16. Kalbi delik ve damarları ters olan Aye..
    17. Burhaniye’de apartmana giren yılanı..
    18. Menteşe Uluslararası Satranç Turnuvası..
    19. Salim Dervişoğlu Caddesi’nde..
    20. GRAFİKLİ - Türkiye'ye sataşan Hafter..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz