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Yılmaz: "Halktan kopuk siyaset anlayışını reddettik"

Terme ve Çarşamba ilçelerinde teşkilatlar ile belediyeleri ziyaret eden, esnaf ve halk buluşmaları yapan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Halktan kopuk siyaset anlayışını reddettik" dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:37
Yılmaz: "Halktan kopuk siyaset anlayışını reddettik"

Terme ve Çarşamba ilçelerinde teşkilatlar ile belediyeleri ziyaret eden, esnaf ve halk buluşmaları yapan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Halktan kopuk siyaset anlayışını reddettik" dedi.


Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Terme İlçe Başkanlığı ve Terme Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Terme Genç İşadamları Derneğinde (TEGİAD) iş adamları ile bir araya geldi. Bilgi ve tecrübe paylaşımı konulunu buluşmada Yılmaz, birçok konu başlığını içeren paylaşımlarda bulundu. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar, TEGİAD Başkanı Mustafa Çelebi’nin de hazır bulunduğu toplantı sonrasında vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.


AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muştu, eski Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel’in de eşlik ettiği ve geniş katılımın olduğu programlara Çarşamba ilçesinde devam edildi. Çarşamba programı AK Parti Çarşamba İlçe Teşkilatını ziyaretle başladı. İlçe Başkanı Taner Özden ve teşkilat üyeleriyle buluşulmasının ardından Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ziyaret edildi, belediye çalışmaları hakkında bilgi alındı.


Halk buluşmalarında ise renkli anlar yaşandı. Vatandaşlarla selamlaşan, iş yerlerine uğrayan Yılmaz, onlarla sohbet etti hal ve hatırlarını sordu, yaklaşan Kurban Bayramlarını kutladı.



"İçimizde büyük bir sevda büyüttük ismi Samsun’du"


Programında açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, halk buluşmalarını önemsediğini, Terme ve Çarşamba ilçelerinde büyük bir gönül birlikteliğinin yaşandığını söyledi. "Her zaman halktan kopuk siyaset anlayışını reddettik" diyen Yılmaz, "Halkımızla bizler her zaman bir olmaya, paydaş olmaya, gönüldaş olmaya çalıştık. Yıllardır Samsun’a hizmet eden, hayatının büyük bir bölümünü halkına, şehrine adayan bir isim olarak her zaman, her çalışmamızda halkımızı, kentimizi, devletimizi öncelikli kıldık. İçimizde büyük bir sevda büyüttük, bunun ismi Samsun’du. Hala bu sevgiyle hareket ederek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siyaset anlayışımızın merkezinde hep halkımız oldu. Onların güveni, sevgisi bizlerin çalışma azmimizi artırdı. Gerçekleştirdiğimiz her ziyarette, buluşmada gönül köprüleri kurmaya çalıştık. Duyduğumuz sevginin, gönül birlikteliğinin karşılıklı olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



"Hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz"


Herkesin ülkenin, kentin bir adım daha ileri taşınması için görevleri olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu görevin birinci aşamasının çok çalışmak, üretmek, birlik ve beraberlik olduğunun altını çizdi.


Türkiye’nin önünde yepyeni ufukları olduğu, hedeflerine koşan bir ülkenin emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Yılmaz, "Hepimiz hayallerimizin, umutlarımızın peşinden koşuyoruz. Ülkemizde, hayallerimizin, umutlarımızın tek tek gerçekleştiği günleri birlikte yaşıyoruz. Önümüze ne kadar engeller çıkarsalar da, tökezletmeye çalışsalar da büyük kenetlenmemiz, gönül bağlarımız, birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece ülkemizi yolundan Allah’ın izniyle kimse alı koyamayacak. Türkiye’yi hayalleri ve hedeflerine birlikte kavuşturacağız” diye konuştu.



"Halkımızla buluşmayı ihmal etmeyeceğiz"


Halkla, siyasiler arasında mutlaka gönül köprülerinin sağlam bir şekilde kurulması gerektiği noktasına değinen Yılmaz, "Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz.Hiç bir siyasi oluşum, siyasetçinin bu anlayışı öteleyerek, geciktirerek, görmezden gelerek başarılı olması, halkla kucaklaşması mümkün değil. Bunun için AK Parti siyasetinin temelinde halk var. Kapılarımızda, gönlümüzde sonuna kadar vatandaşlarımıza açık olmalı. Hangi hizmeti yaparsak yapalım, önce gönüllere koşacağız. Bizim güç kaynağımız halkımız. Vatandaşlarımızın öncelikleri, bizimde önceliğimizdir" şeklinde konuştu.


Yılmaz, gün boyu süren programlarında özellikle vatandaşlarla vakit geçirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:37
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