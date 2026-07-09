Yılmaz: Dülük cazibe merkezi olacak

Dülük Mahallesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen buluşmaya Başkan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yazıcı, Şehitkamil İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Turan, Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karaca Ersöz, Şehitkamil Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Program boyunca iletilen sorunları anında ilgili birim müdürlerine aktaran Yılmaz, çözüm için gerekli talimatları yerinde vererek katılımcı belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koydu.



MASA BAŞINDA DEĞİL SAHADAYIZ

Yılmaz, göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaşla iç içe, çözüm odaklı ve ortak aklı esas alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade etti. Belediye hizmetlerinin masa başında değil, sahada vatandaşlarla birlikte şekillendiğini anlatan Yılmaz, düzenledikleri mahalle buluşmalarının da bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Bizim için en kıymetli rehber vatandaşlarımızın görüşleridir. Onların taleplerini dinliyor, birlikte karar alıyor ve birlikte üretiyoruz. Şehitkamil'i ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

DÜLÜK, GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Dülük'ün yalnızca Şehitkamil'in değil, Gaziantep'in ve insanlık tarihinin en kıymetli değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bölgenin binlerce yıllık geçmişiyle büyük bir medeniyet birikimine ev sahipliği yaptığını söyledi. Dülük'ün tarihi zenginliğini gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Yılmaz, hazırlanacak projelerle bölgenin hak ettiği değere kavuşacağını belirtti. Tarihi mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini artıracak yatırımlarla Dülük'ün yerli ve yabancı ziyaretçilerin önemli duraklarından biri haline geleceğini kaydetti. "Dülük, yalnızca geçmişi anlatan bir bölge olmayacak; tarihi, kültürü ve doğal yapısıyla şehrimizin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek" diyen Yılmaz, yapılacak çalışmaların Gaziantep turizmine, esnafına ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.