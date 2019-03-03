Yılmaz direksiyona geçti, müjdesini verdi

Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, minibüs direksiyonuna geçti ve şaşkın bakışlar arasında gaza bastı. Klakson sesleri ve alkışlar arasında Prenlik mevkiine giren Başkan adayı Yılmaz, halka ulaşım müjdesini verdi.

Gaziemir ilçesinin sorunlarını da çözüm yollarını da iyi bildiğini belirten Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, söylem ve müjdeleriyle halkın gönlündeki yerini zirveye taşıdı. Seçim kampanyasını her gün artan bir performansla sürdüren Yılmaz, bu kez şehir içi ulaşımın bel kemiği olan bir minibüsün direksiyonuna geçti. İlçe merkezinden topladığı vatandaşları klakson ve alkış sesleri arasında girdiği Prenlik mevkiine götürdü.

"31 Mart milattır"

Adnan Menderes Havalimanına yakın ama şehir içi ulaşım mağduriyeti yaşayan bir mevkide yaşamanın zorluklarına dikkat çeken Yılmaz, Prenlik mevkii halkına ulaşım müjdesi verdi. Yılmaz, “Sevgi Mahallemizin Prenlik mevkiinde yaşayan kardeşlerimi sık sık ziyaret ediyorum. Geçmişten günümüze uzanan sıkı bir dostluğumuz mevcut. Bana intikal eden sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştım. Ulaşım mağduriyetlerinin çözümü için yerel yönetimlerin nerede ise her kademesine bilgi verdik. Yazılar yazdık. Olmadı. Sorunun çözümü için 31 Mart yerel seçimleri bir dönüm noktası olacak.Söz veriyorum. 1 Nisan tarihinde şehir içi ulaşım minibüs hattı Prenlik’deki vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlayacak” dedi. Prenlik halkı, Yılmaz’ın hayatlarına dokunan müjdesini coşku ile karşıladı. Başkan adayının ziyareti ve kendilerine verdiği ulaşım haberine teşekkür eden vatandaşlar yerel seçimde destek verecekleri Yılmaz’a başarı diledi.