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Yılmaz "Daha yeşil daha mavi Körfez"

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhur ittifakının AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve Cumhur ittifakının MHP’li Edremit Belediye Adayı Tuncay Kılıç Edremit’te kol kola seçim çalışması yaptı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:28
Yılmaz "Daha yeşil daha mavi Körfez"

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhur ittifakının AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve Cumhur ittifakının MHP’li Edremit Belediye Adayı Tuncay Kılıç Edremit’te kol kola seçim çalışması yaptı. Yılmaz, "Buralara gelen insanlarımız yeşili daha yeşil bir doğa, mavisini daha mavi bulabileceği arıtmaları bitmiş bir deniz, tertemiz kumsalları olan bir körfez oluşturacağız" dedi.


Cumhur ittifakının AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Cumhur ittifakının MHP’li Edremit Belediye Adayı Tuncay Kılıç, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret edip, Edremitli vatandaşlarla bir araya geldi, halk pazarını gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir mitinginde alanı dolduran AK Parti’li ve MHP’li vatandaşlara teşekkür eden Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanının Körfez’de bir üniversite ve jeoturizmi hareketlendirecek jeoparklar yapacağı müjdesini verdiğini söyledi.


ADALETLİ VE HALKI DÜŞÜNEN YÖNETİM


Körfezi çok önemsediklerini yineleyen Yılmaz, "Tuncay Başkanımla el ele verip 31 Mart’tan sonra sizlerinde destekleriyle bambaşka bir Körfez oluşturacağız. Kadınlarımız için, zeytincilikle uğraşanlar için çok farklı projelerimiz var. Biz gençlerimiz için dertlendik onların istihdamı için projeler oluşturuyoruz. Buralara gelen insanlarımız için yeşili daha yeşil bir doğa, mavisini daha mavi bulabileceği arıtmaları bitmiş bir deniz, tertemiz kumsalları olan bir körfez oluşturacağız. Bunlarla ilgili çalışmalarımız seçim beyannamemizde detaylı bir şekilde duyurulacak. 5 yıl boyunca Karesi Belediyesi başkanlığı dönemimde hiç kimseye siyasi, sosyal ayrım yapmadan adaletli ve halkını düşünen bir yönetim sergiledim. Şimdi bunların hepsini tüm ilçelerimize taşımayı istiyoruz" dedi.


KİMSE ENDİŞEYE KAPILMASIN!


Milletin daha mutlu ve daha özgür olmasını amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Kimsenin yaşantısına karışmak gibi derdimiz yok. İnsanların kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ortamları oluşturmak için çalışcağız. Körfez esnafı, yeni gelecek yönetimlerin şu andaki işletmelerin ruhsatlarına karışırlar diye endişeli olduğu bilgileri kulağımıza geliyor. Bilakis turizmin canlanması, buradaki sosyal hayatın gerektiği gibi olması için çok özel çalışmalar yapacağız. Kimse endişelenmesin. Bunu taahhüt ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:28
  1. doğa
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